Tiraboschi (FI): “Super Green pass previsto per sale giochi e giochi svolti in attività generaliste”

L’estensione del cosiddetto «super green pass» e` prevista anche per: i centri termali (fatta salva la possibilita` di accesso senza certificato verde COVID-19 per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per lo svolgimento di attivita` riabilitative o terapeutiche), nonche´ i parchi tematici e di divertimento; i centri culturali, centri sociali e ricreativi, con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; attivita` di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino` (ivi comprese le ipotesi di attivita` svolte all’interno di locali adibiti ad attivita` differente).

Lo ricorda presso la Commissione Industria del Senato la senatrice di Forza Italia Maria Virginia Tiraboschi, relatrice al nuovo decreto legge recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

