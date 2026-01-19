Tipico entra a far parte di EGBA

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di accogliere Tipico, il principale operatore tedesco di scommesse sportive e gioco online, come nuovo membro dell’associazione. La partnership rafforza il

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di accogliere Tipico, il principale operatore tedesco di scommesse sportive e gioco online, come nuovo membro dell’associazione. La partnership rafforza il ruolo di EGBA come voce leader del settore del gioco online in Europa e consolida la rappresentanza dell’associazione in uno dei mercati nazionali più importanti e più grandi del continente.

L’adesione di Tipico a EGBA dimostra il suo impegno nel promuovere la cooperazione e gli standard del settore, e contribuirà in modo significativo a rafforzare la presenza di EGBA in Germania e nei mercati di lingua tedesca. Tipico inizierà ora a partecipare ai gruppi di lavoro di EGBA e alle iniziative dell’associazione, tra cui pubblicità responsabile, gioco più sicuro e antiriciclaggio.

Jochen Weiner, Director Public Policy di Tipico, ha commentato l’ingresso nell’associazione: “In quanto azienda impegnata nella tutela dei giocatori e nell’eccellenza regolatoria, siamo lieti di contribuire con la nostra esperienza al prezioso lavoro di EGBA. Questa partnership è perfettamente in linea con il nostro impegno nel promuovere elevati standard di settore e nel contrastare il mercato nero del gioco online in Europa.”

Maarten Haijer, Segretario Generale di EGBA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Tipico in EGBA e di iniziare il 2026 con un’aggiunta così importante alla nostra associazione. In qualità di principale operatore tedesco di gioco online con una solida esperienza, Tipico porta un contributo prezioso e rafforzerà i nostri sforzi collettivi per promuovere un settore del gioco ben regolamentato e sostenibile in Europa. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri nuovi colleghi nel perseguire insieme elevati standard di settore.”

PressGiochi