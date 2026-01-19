Newsletter

19 Gennaio 2026 - 18:50

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Tipico entra a far parte di EGBA

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di accogliere Tipico, il principale operatore tedesco di scommesse sportive e gioco online, come nuovo membro dell’associazione. La partnership rafforza il

19 Gennaio 2026

Share the post "Tipico entra a far parte di EGBA"

Stampa pagina

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di accogliere Tipico, il principale operatore tedesco di scommesse sportive e gioco online, come nuovo membro dell’associazione. La partnership rafforza il ruolo di EGBA come voce leader del settore del gioco online in Europa e consolida la rappresentanza dell’associazione in uno dei mercati nazionali più importanti e più grandi del continente.

L’adesione di Tipico a EGBA dimostra il suo impegno nel promuovere la cooperazione e gli standard del settore, e contribuirà in modo significativo a rafforzare la presenza di EGBA in Germania e nei mercati di lingua tedesca. Tipico inizierà ora a partecipare ai gruppi di lavoro di EGBA e alle iniziative dell’associazione, tra cui pubblicità responsabile, gioco più sicuro e antiriciclaggio.

Jochen Weiner, Director Public Policy di Tipico, ha commentato l’ingresso nell’associazione: “In quanto azienda impegnata nella tutela dei giocatori e nell’eccellenza regolatoria, siamo lieti di contribuire con la nostra esperienza al prezioso lavoro di EGBA. Questa partnership è perfettamente in linea con il nostro impegno nel promuovere elevati standard di settore e nel contrastare il mercato nero del gioco online in Europa.”

Maarten Haijer, Segretario Generale di EGBA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Tipico in EGBA e di iniziare il 2026 con un’aggiunta così importante alla nostra associazione. In qualità di principale operatore tedesco di gioco online con una solida esperienza, Tipico porta un contributo prezioso e rafforzerà i nostri sforzi collettivi per promuovere un settore del gioco ben regolamentato e sostenibile in Europa. Non vediamo l’ora di collaborare con i nostri nuovi colleghi nel perseguire insieme elevati standard di settore.”

 

PressGiochi

Leggi anche

STS FIT: “Gioco online, un riordino disordinato”

Ecommerce. Sisal ancora nella top 10 della classifica generale di Casaleggio associati

ICE Barcelona 2026. Le organizzazioni per il gioco più sicuro in Europa e America Latina condividono un record di 80.000 euro

Totocalcio, palinsesto del concorso n°5 del 24 gennaio 2026 – 26 gennaio 2026

Tipico entra a far parte di EGBA

Inter – Arsenal, sfida tra capoliste. Su Sisal.it gara sul filo con i Gunners di poco avanti a 2,50

ICE ’26 si apre mentre il mondo del gaming si riunisce a Barcellona

Novomatic Italia svela grandi novità a ICE Barcelona 2026

Data room As.tro: il quarantottesimo bollettino sulle ludopatie

Amusement, Poso (ADM): “ADM si pone l’obiettivo di presidiare sempre di più sul divieto di accesso ai minori alle sale giochi”

Marco Chantre Bompiani nominato Racetracks & Asset Development Senior Director di Snai

SuperEnalotto, Jackpot: gennaio è nel podio dei mesi più fortunati

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×