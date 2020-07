Tinghino (Asst Vimercate): “La fine del lockdown vede ricomparire i problemi di ludopatia”

Alla Asst di Vimercate proseguono le attività a favore dei cittadini con problemi di Gioco D’Azzardo, normalmente condotte presso le sedi dell’Unità Operativa Alcologia e Nuove Dipendenze (Noa di Vimercate e Noa di Seregno) le quali, seppure in modo ridotto, hanno sempre continuato a funzionare. Infatti sono stati attivati tre nuovi sportelli contro il gioco d’azzardo patologico.

“La chiusura di molti locali pubblici durante il lock down – spiega Biagio Tinghino, responsabile del servizio – ha di fatto impedito a persone con dipendenza da gioco di avvicinarsi a slot machine e video lotterie, ma la ripresa è stata contrassegnata da un riacutizzarsi dei comportamenti di stampo ludopatico, spesso molto problematici e caratterizzati da conflitti familiari, debiti, situazioni giuridicamente rilevanti”.

Sono stati attivati quindi tre sportelli di ascolto gratuiti per cittadini o familiari di cittadini con problemi di Gioco D’Azzardo Patologico: sono a Vimercate, in via Ronchi 6, tel. 039 6657661; a Seregno, in via Bellini 1, tel. 0362 984813; a Carate, presso l’Ospedale, in via Leopardi 5, tel. 0362 984813 (lo stesso numero del servizio di Seregno).

