TikTok sviluppa progetto pilota per promuovere Sportsbet solo in Australia

Sportsbet sarà in grado di fare pubblicità ai suoi clienti australiani come parte di un nuovo accordo con TikTok, secondo quanto riferisce ABC News. La piattaforma di social media sta

Sportsbet sarà in grado di fare pubblicità ai suoi clienti australiani come parte di un nuovo accordo con TikTok, secondo quanto riferisce ABC News. La piattaforma di social media sta pianificando un “progetto pilota pubblicitario rigorosamente controllato” con il marchio Flutter Entertainment Sportsbet, che sarà visto solo dai consumatori australiani.

TikTok ha affermato che la pubblicità di Sportsbet sarà vista solo dagli utenti di età superiore ai 21 anni, ma la mossa contraddice le precedenti dichiarazioni e gli standard pubblicitari della piattaforma sulla promozione delle scommesse.

Inoltre, la società ha sottolineato che gli utenti avranno accesso a una funzione di esclusione che bloccherà qualsiasi pubblicità da Sportsbet e che anche il numero di volte in cui gli annunci possono essere mostrati sarà limitato. Tuttavia, TikTok ha affermato in passato che la pubblicità che promuove fantasport, bingo e contenuti relativi al gioco d’azzardo o che presenta il marchio del gioco d’azzardo o sponsorizzata da una società di gioco d’azzardo è vietata.

Non c’è nulla di illegale nel piano ai sensi della legge australiana, in quanto il governo federale non ha disposizioni in vigore per la pubblicità sui social media, ma solo per il marketing in TV, radio e streaming online. Tuttavia, la decisione di TikTok arriva in un momento in cui il gioco d’azzardo e il marketing/pubblicità del gioco sono nel mirino delle autorità australiane.

La scorsa settimana, Entain ha rivelato al The Sydney Morning Herald che intende annullare le attività di sponsorizzazione sportiva dei suoi marchi Ladbrokes e Neds in Australia. Le stesse organizzazioni sportive hanno già adottato alcune misure per limitare la portata della visibilità dell’industria del gioco d’azzardo nelle loro partite.

PressGiochi