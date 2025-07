TikTok aggiorna politiche sulla pubblicità ai giochi: in Italia autorizzata promozione solo delle lotterie nazionali

È in arrivo un aggiornamento alla regolamentazione pubblicitaria della piattaforma cinese Tik Tok, sono previsti degli interventi anche in materia di gioco d’azzardo. Lo scopo della piattaforma è sostenere le

Lo scopo della piattaforma è sostenere le pratiche di gioco d’azzardo responsabili e tutelare gli utenti più giovani dai rischi che possono derivare dal gioco. Tik Tok dà priorità alla sicurezza del pubblico limitando il gioco d’azzardo e qualsiasi contenuto monetizzato che incoraggi direttamente le attività di gioco. Le politiche su cui basa la piattaforma mirano a garantire un ambiente sicuro e positivo per la community.

La politica pubblicitaria sul gioco d’azzardo prevede diverse aree chiave: i requisiti di certificazione, i dettagli sulle restrizioni geografiche e di età per garantire la conformità in tutti i mercati, una guida alle pratiche di gioco responsabile – definendo le aspettative su come promuovere il gioco d’azzardo – , contenuto non consentito, una spiegazione del processo di approvazione nel modo in cui gli annunci di gioco d’azzardo vengono esaminati prima che possano essere pubblicati e i diversi tipi di servizi comuni di gioco d’azzardo.

Tik Tok permette la pubblicazione di contenuti che promuovono il gioco esclusivamente nei mercati specifici in cui il gioco è legale. Gli annunci relativi al gioco deve, inoltre, essere visibili limitamene ad un pubblico con un’età appropriata: non è consentito indirizzati contenuti che promuovono il gambling ai minori.

La piattaforma invita gli utenti a promuovere il gioco responsabile includendo chiare avvertenze sui rischi, fornendo collegamenti a risorse o hotline per la dipendenza dal gioco d’azzardo ove possibile e assicurandosi che tutte le promozioni definiscano chiaramente termini e condizioni per aiutare il proprio pubblico a sentirsi sicuro e informato.

Nel caso specifico dell’Italia, Tik Tok vieta ogni forma di pubblicità legata al gioco: è vietata la promozione del gioco fisico praticato nei casinò e nelle sale da gioco e la promozione del gioco online e dei social casinò.

È prevista una sola eccezione a tale divieto ed è rappresentata dalle lotterie nazionali. Infatti, la piattaforma autorizza la promozione pubblicitaria delle lotterie nazionali solamente se soddisfano dei requisiti:

la lotteria deve essere di proprietà, gestita o regolamentata da un ente governativo.

L’annuncio deve essere limitato agli spettatori di età pari o superiore a 18 anni.

È richiesta la supervisione di un rappresentante di vendita di TikTok per determinare l’idoneità e ottenere il permesso di pubblicare annunci.

PressGiochi