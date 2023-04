Thunderkick nomina Andrea Brioschi per rafforzare la sua presenza nel mercato italiano

Thunderkick annuncia di aver nominato Andrea Brioschi come responsabile per il mercato italiano e Sud Europeo. Brioschi vanta diversi successi nel mercato italiano, grazie alla sua precedente esperienza presso lo

Thunderkick annuncia di aver nominato Andrea Brioschi come responsabile per il mercato italiano e Sud Europeo.

Brioschi vanta diversi successi nel mercato italiano, grazie alla sua precedente esperienza presso lo studio Svedese ELK.

Il suo nuovo incarico presso Thunderkick rafforzerà la presenza in Italia del noto studio indipendente svedese, contribuendo anche alla sua espansione nel mercato Sud Europeo.

Valeria Russo, Head of Account Management di Thunderkick ha dichiarato: “Thunderkick cresce sempre di più nel mercato italiano, ed è tutto anche grazie allo splendido lavoro del nostro Team. Andrea è un asset perfetto per noi e porterà con sé la sua preziosa esperienza nel settore”.

Andrea Brioschi, Key Account Manager di Thunderkick, ha dichiarato: “Sono felice e onorato di far parte del Team di Thunderkick, uno slot studio che vanta un’eccellente reputazione nel settore. Lavorare nel mercato italiano è sempre una sfida e non vedo l’ora di parlare con gli operatori delle grandi opportunità che i nostri contenuti presentano”.

Brioschi si unisce in un momento entusiasmante di crescita per Thunderkick, dopo che i recenti accordi con operatori chiave come Jumpman Gaming hanno visto una rapida espansione dell’azienda.

Thunderkick ha anche ricevuto di recente l’approvazione dal Regolatore Svedese per i giochi d’azzardo online, Swedish Gambling Authority (SGA), che consentirà allo studio di continuare a fornire i suoi giochi agli operatori autorizzati nel mercato svedese regolamentato dopo il 30 Giugno.

PressGiochi