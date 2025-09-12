Thiene (VI): sanzioni più salate per violazione dei limiti orari di funzionamento delle slot

L’Amministrazione comunale di Thiene, in provincia di Vicenza, ha aggiornato il quadro normativo in materia di orari di esercizio per le sale giochi e per il funzionamento degli apparecchi, con

L’Amministrazione comunale di Thiene, in provincia di Vicenza, ha aggiornato il quadro normativo in materia di orari di esercizio per le sale giochi e per il funzionamento degli apparecchi, con un focus particolare sull’impianto sanzionatorio.

Il nuovo provvedimento adottato dalla giunta comunale apporta delle modifiche all’ordinanza sindacale n. 1 del 11/02/2020 “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del R.D. n. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”

La principale novità riguarda l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza: il pagamento in misura ridotta passa da 50 a 250 euro.

L’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi resta dalle 10 alle ore 13, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22 di tutti i giorni, compresi i festivi.

PressGiochi