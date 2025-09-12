Newsletter

12 Settembre 2025 - 15:27

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Thiene (VI): sanzioni più salate per violazione dei limiti orari di funzionamento delle slot

L’Amministrazione comunale di Thiene, in provincia di Vicenza, ha aggiornato il quadro normativo in materia di orari di esercizio per le sale giochi e per il funzionamento degli apparecchi, con

12 Settembre 2025

Share the post "Thiene (VI): sanzioni più salate per violazione dei limiti orari di funzionamento delle slot"

Stampa pagina
orari slot machine

L’Amministrazione comunale di Thiene, in provincia di Vicenza, ha aggiornato il quadro normativo in materia di orari di esercizio per le sale giochi e per il funzionamento degli apparecchi, con un focus particolare sull’impianto sanzionatorio.

Il nuovo provvedimento adottato dalla giunta comunale apporta delle modifiche all’ordinanza sindacale n. 1 del 11/02/2020 “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del R.D. n. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”

La principale novità riguarda l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza: il pagamento in misura ridotta passa da 50 a 250 euro.

L’orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi resta dalle 10 alle ore 13, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22 di tutti i giorni, compresi i festivi.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Primi esami Scudetto, sfide salvezza e caccia all’Europa: la Serie A non si ferma su Betsson

Protezione dei minori e gioco online: la proposta di legge Zucconi estende i divieti anche ai siti di scommesse

Playtech: nel primo semestre ricavi a 387 milioni di euro, la vendita di Snaitech spinge la crescita

Serie A – Si riparte con il Derby d’Italia

Svezia: un altro divieto agli operatori offshore evidenzia le difficoltà nel controllare i casinò online

Stati Uniti, ad agosto 2025 i casinò di Detroit hanno generato $106,9 milioni

Ma questa moquette la cambiamo o no?

10&Lotto: il Veneto protagonista con vincite per oltre 50mila euro

Thiene (VI): sanzioni più salate per violazione dei limiti orari di funzionamento delle slot

orari slot machine

Lotto: la provincia di Sassari festeggia un colpo da oltre 129mila euro

Spagna. Il Ministero dei Consumatori segnala la mancanza di informazione sui rischi del gioco d’azzardo tra gli studenti

MotoGP – Marc Márquez, a Misano, cerca l’ottava meraviglia

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy