The European Lotteries, Romana Girandon confermata Presidente e nominato il nuovo comitato esecutivo

Durante l’Assemblea Generale dell’EL (European Lotteries) del 17 settembre a Berna (Svizzera), i membri hanno rieletto Romana Girandon come Presidente e nominato un nuovo Comitato Esecutivo per il periodo 2025–2027.

“Sono profondamente onorata di essere stata rieletta Presidente dell’EL. Il voto unanime conferma la fiducia nel nostro obiettivo sociale condiviso e il forte impegno delle lotterie europee verso un gioco che restituisce valore alla società. Ringrazio sinceramente i membri dell’EL per la fiducia riposta in me nel guidare la nostra Associazione per un nuovo mandato. Insieme a un Comitato Esecutivo forte ed esperto, ci assicureremo che le lotterie guidino il dibattito a livello europeo e contribuiscano attivamente a plasmare un futuro che favorisca sia il nostro settore che le società che serviamo”, ha affermato Romana Girandon, Presidente EL.

L’Assemblea Generale si è svolta in occasione del 12° Congresso EL a Berna, Svizzera. Il tema di quest’anno – “Costruire un mondo migliore” – ha rappresentato un chiaro promemoria del fatto che le lotterie sono e saranno sempre una forza a favore del bene pubblico, e che è necessario continuare a difendere e proteggere il modello europeo delle lotterie. EL riunisce 70 lotterie di 40 paesi europei, impiegando 55.600 persone e raccogliendo, nel 2024, 23,4 miliardi di euro per cause sociali.

Il nuovo Comitato Esecutivo dell’EL:

Romana GIRANDON (Presidente) – Loterija Slovenije, d.d., Slovenia

Stéphane PALLEZ (1° Vicepresidente) – La Française des Jeux, Francia

Olli SAREKOSKI (2° Vicepresidente) – Veikkaus Oy, Finlandia

Jannie HAEK – The National Lottery, Belgio

Jesús HUERTA ALMENDRO – Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., Spagna

Jan KARAS – OPAP S.A., Grecia

Jean-Luc MONER-BANET – Société de la Loterie de la Suisse Romande, Svizzera

Alessandro PACIUCCI – Brightstar Lottery, Italia

Rita PRATES – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Portogallo

Beata STELMACH – Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Polonia

Peter STROBEL – Saarland Sporttoto GmbH, Germania

