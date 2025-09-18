The European Lotteries, Romana Girandon confermata Presidente e nominato il nuovo comitato esecutivo
Durante l’Assemblea Generale dell’EL (European Lotteries) del 17 settembre a Berna (Svizzera), i membri hanno rieletto Romana Girandon come Presidente e nominato un nuovo Comitato Esecutivo per il periodo 2025–2027.
18 Settembre 2025
“Sono profondamente onorata di essere stata rieletta Presidente dell’EL. Il voto unanime conferma la fiducia nel nostro obiettivo sociale condiviso e il forte impegno delle lotterie europee verso un gioco che restituisce valore alla società. Ringrazio sinceramente i membri dell’EL per la fiducia riposta in me nel guidare la nostra Associazione per un nuovo mandato. Insieme a un Comitato Esecutivo forte ed esperto, ci assicureremo che le lotterie guidino il dibattito a livello europeo e contribuiscano attivamente a plasmare un futuro che favorisca sia il nostro settore che le società che serviamo”, ha affermato Romana Girandon, Presidente EL.
L’Assemblea Generale si è svolta in occasione del 12° Congresso EL a Berna, Svizzera. Il tema di quest’anno – “Costruire un mondo migliore” – ha rappresentato un chiaro promemoria del fatto che le lotterie sono e saranno sempre una forza a favore del bene pubblico, e che è necessario continuare a difendere e proteggere il modello europeo delle lotterie. EL riunisce 70 lotterie di 40 paesi europei, impiegando 55.600 persone e raccogliendo, nel 2024, 23,4 miliardi di euro per cause sociali.
Il nuovo Comitato Esecutivo dell’EL:
Romana GIRANDON (Presidente) – Loterija Slovenije, d.d., Slovenia
Stéphane PALLEZ (1° Vicepresidente) – La Française des Jeux, Francia
Olli SAREKOSKI (2° Vicepresidente) – Veikkaus Oy, Finlandia
Jannie HAEK – The National Lottery, Belgio
Jesús HUERTA ALMENDRO – Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., Spagna
Jan KARAS – OPAP S.A., Grecia
Jean-Luc MONER-BANET – Société de la Loterie de la Suisse Romande, Svizzera
Alessandro PACIUCCI – Brightstar Lottery, Italia
Rita PRATES – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Portogallo
Beata STELMACH – Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Polonia