The European Lotteries. Programma di lavoro della Commissione Europea 2025: cosa significa per le lotterie

Ogni anno la Commissione europea pubblica il suo programma di lavoro, delineando le principali priorità politiche che definiranno i mesi a venire. Più di una semplice tabella di marcia, questo documento segnala le aree di interesse della Commissione e i prossimi dibattiti. Sebbene il programma di lavoro 2025 non menzioni esplicitamente lotterie o gioco d’azzardo, diverse iniziative potrebbero avere un impatto sul settore.

Per EL e i suoi membri, rimanere coinvolti in queste discussioni è essenziale per salvaguardare il modello europeo della lotteria e garantire che gli sviluppi politici rispettino i quadri normativi nazionali per il settore. Più che semplici operatori economici, le lotterie servono il bene pubblico. Contribuendo annualmente con 22 miliardi di euro alla società, sostengono iniziative in ambito sportivo, patrimonio culturale, arte, assistenza sanitaria, istruzione e molto altro. In questo contesto, le moderne pratiche di lotteria possono fornire un punto di riferimento per i decisori politici e gli enti regolatori per dare forma a nuove politiche dell’UE e riaffermare il vero scopo dei giochi d’azzardo: a beneficio della società.

Tra le iniziative della Commissione nel programma di lavoro del 2025, tre spiccano in particolare per il settore delle lotterie:

Strategia per il mercato unico : la prossima strategia per il mercato unico della Commissione mira a migliorare la competitività e rimuovere le barriere rimanenti all’interno dell’UE. Tuttavia, il gioco d’azzardo non è un’attività economica ordinaria: comporta rischi specifici che richiedono un’attenta supervisione. La regolamentazione del gioco d’azzardo dovrebbe rimanere principalmente a livello nazionale, consentendo agli Stati membri di riflettere considerazioni culturali, sociali e politiche locali nel loro approccio. Allo stesso tempo, i responsabili politici dell’UE devono garantire che il mercato unico continui a rispettare la natura specifica delle lotterie, che operano con una chiara missione di interesse pubblico. EL incoraggia la Commissione a preservare il quadro esistente che consente ai governi nazionali di stabilire regole che servano al meglio le loro società. Questa iniziativa è prevista per il secondo trimestre del 2025.

Agenda per i consumatori 2030 : l’Agenda per i consumatori 2030 definirà l’approccio a lungo termine dell’UE ai diritti dei consumatori. Mentre EL sostiene pienamente forti protezioni dei consumatori, qualsiasi nuova misura deve riconoscere che la regolamentazione del gioco d’azzardo è meglio gestita a livello nazionale. Le lotterie operano già in base a rigidi quadri nazionali che garantiscono elevati standard di protezione dei giocatori e gioco responsabile. L’azione dell’UE dovrebbe integrare, non annullare, questi sistemi esistenti. Un approccio unico potrebbe indebolire le garanzie consolidate e non tenere conto dei diversi modelli normativi nazionali. EL continuerà a sostenere un approccio equilibrato che dia priorità alla protezione dei consumatori rispettando al contempo il ruolo degli enti regolatori nazionali. L’Agenda per i consumatori 2030, che include un piano d’azione per i consumatori nel mercato unico, è prevista per il quarto trimestre del 2025.

Controllo di idoneità sulla politica digitale: la prossima revisione delle politiche digitali da parte della Commissione è un’opportunità per rafforzare l’applicazione delle norme contro gli operatori di gioco d’azzardo online illegali, che ignorano le normative nazionali, minano la tutela dei consumatori e distorcono la concorrenza. A differenza dei membri di EL, questi operatori senza licenza non contribuiscono a cause pubbliche né aderiscono agli standard di gioco responsabile. Un ambiente digitale equo e ben regolamentato è essenziale per proteggere i giocatori e garantire che le lotterie legali e responsabili possano continuare a funzionare in modo sostenibile. EL incoraggia i decisori politici a considerare come le riforme della politica digitale possano rafforzare l’integrità dei mercati nazionali del gioco d’azzardo, assicurando che gli operatori legali possano competere a condizioni eque e che i consumatori siano protetti da offerte non regolamentate. Il Fitness Check è previsto per il quarto trimestre del 2025.



Altri sviluppi rilevanti

La Commissione introdurrà anche proposte Omnibus per semplificare e snellire le regole, in particolare in materia di rendicontazione della sostenibilità, due diligence e tassonomia. Questi sforzi mirano a ridurre la complessità affrontando le sovrapposizioni tra diversi requisiti legislativi. Nello spazio digitale, la Commissione si concentrerà sull’intelligenza artificiale e sull’accesso ai dati, supportata da un Cloud and AI Development Act, nonché da un AI Continent Action Plan per rafforzare l’ecosistema AI europeo. Inoltre, verrà lanciato l’European Business Wallet per facilitare gli scambi digitali tra aziende e autorità pubbliche.

Garantire un futuro sostenibile per le lotterie nazionali

Le lotterie nazionali fanno parte del tessuto culturale e sociale europeo da secoli, operando con una chiara missione per generare fondi per il bene pubblico offrendo giochi d’azzardo sicuri e divertenti. Senza questo scopo, i giochi d’azzardo perdono il loro significato, diventando, nel migliore dei casi, inutili e, nel peggiore, dannosi. Il modello europeo della lotteria deve quindi essere protetto in particolare nel contesto degli sviluppi digitali e delle riforme del Mercato unico a livello UE.

Mentre l’agenda 2025 dell’UE prende forma, EL collaborerà attivamente con i decisori politici per garantire che le lotterie nazionali continuino a funzionare in modo responsabile, sostenibile e nel migliore interesse della società. Riaffermando il valore sociale delle lotterie, garantendo un equo panorama digitale e mantenendo un approccio normativo che rispetti le competenze nazionali, i decisori politici dell’UE possono contribuire a sostenere un settore che offre reali benefici ai cittadini europei.

