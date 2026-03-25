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The European Lotteries, nel 2024 un contributo record di 29,4 miliardi di euro alla società

The European Lotteries (EL) pubblica oggi la 19ª edizione del suo Rapporto sul settore delle lotterie in Europa, che evidenzia un contributo record di 29,4 miliardi di euro alla società

25 Marzo 2026

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The European Lotteries (EL) pubblica oggi la 19ª edizione del suo Rapporto sul settore delle lotterie in Europa, che evidenzia un contributo record di 29,4 miliardi di euro alla società nel 2024, il livello più alto mai raggiunto dal settore.

In un contesto di incertezza economica e crescente pressione sui bilanci pubblici, The European Lotteries operano con una missione chiara: generare risorse per la collettività garantendo al contempo i più elevati standard di tutela dei consumatori e di gioco responsabile. Insieme, questi principi costituiscono la base dell’impatto positivo che le lotterie producono sulla società.

Basato su dati consolidati provenienti da 67 membri EL in 37 paesi, il rapporto mostra che nel 2024 the European Lottery hanno generato 109,9 miliardi di euro di vendite e 46,1 miliardi di euro di ricavi lordi da gioco (GGR). Tuttavia, il vero impatto del settore va oltre i risultati finanziari: nel 2024 oltre il 62% del GGR è stato restituito alla società, sostenendo i bilanci statali e programmi sociali, oltre a sport, cultura, sanità ed educazione. In media, ciò equivale a circa 47 euro pro capite, rendendo la lotteria non solo un gioco di fortuna, ma anche un importante contributo al bene pubblico in Europa.

Il rapporto evidenzia inoltre le principali tendenze del settore. I giochi istantanei si confermano un motore chiave della crescita, mentre i giochi sportivi registrano l’aumento più significativo. Il canale retail continua a svolgere un ruolo centrale in Europa, supportato da quasi 300.000 punti vendita. Tuttavia, lo sviluppo più rilevante riguarda il canale digitale: il GGR online è cresciuto del 19%, raggiungendo i 6,2 miliardi di euro, riflettendo l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori.

Oltre ai contributi economici, the European lotteries sostengono più di 55.000 posti di lavoro a tempo pieno e mantengono elevati standard in materia di gioco responsabile, integrità e sostenibilità. In un momento in cui il gioco illegale e irresponsabile continua a rappresentare una minaccia per i consumatori e per le entrate pubbliche, il rapporto sottolinea il ruolo essenziale delle lotterie regolamentate nel garantire un gioco sicuro, proteggere i giocatori e preservare il valore pubblico nel lungo periodo – priorità chiave della strategia EL per gli anni a venire.

“Il contributo sociale del settore dimostra la forza e la responsabilità di The European lotteries”, ha dichiarato Romana Girandon, presidente di EL. “Anche in un panorama del gioco sempre più complesso, le lotterie nazionali restano impegnate a servire l’interesse pubblico. Per continuare a svolgere questo ruolo e sostenere il tessuto sociale europeo, è necessario che il contributo unico delle lotterie nazionali venga riconosciuto nel dibattito sulle politiche pubbliche.”

 

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