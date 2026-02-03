Newsletter

The European Lotteries. Finanziare la Fiamma: l'impatto delle lotterie sul movimento olimpico europeo

In vista dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, The European Lotteries (EL) sottolinea il ruolo essenziale che le lotterie nazionali svolgono nel sostenere il movimento olimpico in Europa — un ruolo

03 Febbraio 2026

In vista dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, The European Lotteries (EL) sottolinea il ruolo essenziale che le lotterie nazionali svolgono nel sostenere il movimento olimpico in Europa — un ruolo di lunga data e assolutamente indispensabile.

I dati provenienti dai membri di EL confermano l’entità di questo contributo. Oltre l’80% dei membri EL sostiene il movimento olimpico, e quasi l’80% fornisce un supporto diretto ad atleti e squadre. Ciò si traduce in 123 milioni di euro destinati al finanziamento diretto degli atleti e dei programmi di alto livello, a cui si aggiungono 627 milioni di euro di sostegno indiretto allo sport di base, alle infrastrutture e allo sviluppo a lungo termine. Due terzi dei membri EL descrivono il proprio impatto sul movimento olimpico come elevato o essenziale.

La combinazione tra investimenti d’élite e investimenti di base rende unico il finanziamento proveniente dalle lotterie. Le lotterie nazionali sostengono gli atleti in ogni fase del loro percorso — dai club locali alle competizioni olimpiche — garantendo al contempo che lo sport rimanga accessibile, inclusivo e radicato nel cuore di ogni comunità. Più della metà dei membri EL sostiene anche i movimenti Paralimpico e Special Olympics, rafforzando il ruolo dello sport come motore di inclusione e pari opportunità.

In un momento in cui i costi per ospitare e partecipare ai grandi eventi sportivi continuano a crescere, il finanziamento delle lotterie svolge un ruolo fondamentale di stabilizzazione, assicurando che i programmi sportivi di interesse pubblico possano prosperare indipendentemente dalle pressioni commerciali. Questo permette allo sport di svilupparsi in modo sostenibile, salvaguardandone i valori fondamentali.

“Dietro ogni edizione di successo dei Giochi Olimpici ci sono anni di investimenti in atleti, programmi, infrastrutture e comunità”, afferma Piet Van Baeveghem, Segretario Generale di EL. “Anche quest’anno, un finanziamento costante sostiene la preparazione a lungo termine degli atleti, le strutture specializzate e lo sport invernale di base in tutta Europa. Le lotterie nazionali sono orgogliose di sostenere il movimento olimpico. Senza il loro contributo, i Giochi non ispirerebbero così tante persone — né avrebbero il successo che conosciamo oggi.”

 

 

 

 

PressGiochi

