The European Lotteries: “Proteggere i minori online: una responsabilità condivisa”

Con l’evoluzione continua delle tecnologie digitali, garantire la sicurezza online dei minori è diventata una priorità urgente. Un quadro completo che coinvolga decisori politici, autorità di regolamentazione e la società nel suo complesso è essenziale per promuovere una cultura di responsabilità digitale. Ciò implica l’aggiornamento degli strumenti giuridici, il rafforzamento della cooperazione e la consapevolezza pubblica sui rischi associati al gioco d’azzardo online, in particolare per i minori.

Un evento questa settimana al Parlamento europeo, organizzato da The European Lotteries (EL), ha riunito decisori dell’UE, leader del settore e principali parti interessate per affrontare l’impatto delle piattaforme digitali sui giovani utenti e quali misure sono necessarie per creare un ambiente online più sicuro ed equo. Le discussioni hanno sottolineato la necessità di una regolamentazione e di un’applicazione solide per prevenire strategie digitali manipolative che prendono di mira i minori.

“Sebbene le tecnologie digitali apportino vantaggi, contribuiscono anche a rischi significativi che i minori affrontano, come problemi di salute mentale dei giovani, esposizione a contenuti dannosi, caratteristiche di progettazione che creano dipendenza e pratiche online di sfruttamento”, ha affermato l’eurodeputato Tomislav Sokol (PPE, Croazia). “La prossima relazione d’iniziativa del Parlamento sulla protezione dei minori online sottolinea l’importanza di definire le future politiche dell’UE per garantire la sicurezza e il benessere dei minori nella sfera digitale’’.

EL e i suoi membri sostengono l’implementazione di solidi sistemi di verifica dell’età, pratiche pubblicitarie responsabili e campagne educative per proteggere i minori dai potenziali danni associati al gioco d’azzardo online. Dando priorità a queste misure, l’ambiente online può rimanere uno spazio sicuro per tutti, in particolare per le giovani generazioni.

“Come vicepresidente della commissione per la cultura e l’istruzione, vi assicuro che questo argomento è importante per noi. Siamo pienamente impegnati a garantire la sicurezza dei giovani e crediamo che una rigorosa verifica dell’età e un marketing responsabile siano strumenti chiave per proteggere efficacemente i minori’’, ha affermato l’eurodeputato Bogdan Zdrojewski (PPE, Polonia). “Credo che le nostre discussioni di questa settimana ci forniscano preziose raccomandazioni per il futuro’’.

A livello europeo, è necessaria un’applicazione più rigorosa delle normative esistenti, come il Digital Services Act (DSA), per responsabilizzare le piattaforme. Inoltre, il prossimo Digital Fairness Act (DFA) dovrebbe affrontare sfide quali dark pattern e caratteristiche addictive che colpiscono in modo sproporzionato i minori.

Promuovere la collaborazione tra tutte le parti interessate e implementare solide misure di salvaguardia garantirà che il mondo online sia uno spazio sicuro e di supporto per tutti.

