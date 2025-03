The European Lotteries (EL): Piet Van Baeveghem nominato nuovo Segretario generale

La nomina di Piet Van Baeveghem come nuovo Segretario generale da parte del Comitato esecutivo di EL è un passo fondamentale per il futuro dell’Associazione, che garantisce che sia il team di EL che i soci continuino a crescere e a rafforzare la loro missione sociale unica.

Come collega di lunga data di The National Lottery in Belgio, Piet è stato profondamente impegnato con EL per molti anni, in particolare come Presidente esecutivo dell’EL Legal & Regulatory Working Group, ma anche in varie altre capacità. La sua vasta esperienza e la sua profonda conoscenza del settore delle lotterie lo rendono ben preparato per questo ruolo.

Piet ha conseguito un Master in Giurisprudenza presso l’Università di Ghent ed è un leader riconosciuto in strategia, governance e affari normativi. Un team leader esperto, porta con sé oltre 25 anni di esperienza nell’elaborazione delle politiche e nel coinvolgimento degli stakeholder, il che lo rende una preziosa aggiunta al team di EL.

Piet Van Baeveghem inizierà a lavorare nel suo nuovo ruolo a partire dal 1° luglio 2025.

PressGiochi