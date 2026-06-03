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Thailandia, stretta sul gioco illegale online: oltre 700 mila url oscurati tra ottobre 2025 e maggio 2026

Le autorità thailandesi intensificano la lotta contro il gioco d’azzardo illegale sul web. Secondo i dati diffusi dalla Polizia Reale Thailandese, tra il 1° ottobre 2025 e il 20 maggio

03 Giugno 2026

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Le autorità thailandesi intensificano la lotta contro il gioco d’azzardo illegale sul web. Secondo i dati diffusi dalla Polizia Reale Thailandese, tra il 1° ottobre 2025 e il 20 maggio 2026 sono stati bloccati oltre 717 mila indirizzi internet riconducibili ad attività di gambling non autorizzate.

L’operazione rientra in una più ampia strategia nazionale di contrasto al gioco illegale online, che nelle prossime settimane si concentrerà in particolare sulle scommesse sportive legate ai Mondiali di calcio. Le forze dell’ordine hanno già individuato 309 siti considerati prioritari per le attività investigative e repressive, con mandati di arresto emessi nei confronti dei soggetti ritenuti coinvolti.

Un ruolo centrale nell’attività di monitoraggio è svolto dall’intelligenza artificiale, impiegata per individuare più rapidamente contenuti, piattaforme e account social che promuovono il gioco. L’obiettivo è accelerare le procedure di identificazione e chiusura delle attività illecite.

Le autorità segnalano inoltre un’evoluzione delle modalità operative degli operatori illegali, che utilizzano sempre più strumenti finanziari complessi per aggirare i controlli. Accanto ai tradizionali conti intestati a prestanome, stanno infatti aumentando l’uso di conti aziendali, sistemi di pagamento digitali, intermediari internazionali e criptovalute, rendendo più difficile il tracciamento dei flussi di denaro.

 

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