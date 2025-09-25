Newsletter

25 Settembre 2025 - 18:58

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Thailandia, respinto il progetto di legge sulla legalizzazione dei casinò

Il Senato thailandese ha respinto il disegno di legge che proponeva la legalizzazione di complessi di intrattenimento integrati con casinò. La decisione è in linea con la posizione del nuovo

25 Settembre 2025

Share the post "Thailandia, respinto il progetto di legge sulla legalizzazione dei casinò"

Stampa pagina

Il Senato thailandese ha respinto il disegno di legge che proponeva la legalizzazione di complessi di intrattenimento integrati con casinò. La decisione è in linea con la posizione del nuovo primo ministro Anutin Charnvirakul, eletto il 5 settembre 2025, che si era già dichiarato contrario alla legalizzazione dei casinò prima di assumere l’incarico.

Il disegno di legge, introdotto dal governo Paetongtarn, è stato esaminato da una commissione speciale del Senato presieduta dal senatore Dr. Veerapun Suvannamai. Presentando il rapporto della commissione, il vicepresidente del Senato, Gen. Kriengkrai Srirak, ha avvertito che la legislazione potrebbe causare danni a lungo termine, tra cui un aumento del rischio di riciclaggio di denaro e una perdita di fiducia pubblica. La commissione ha raccomandato che qualsiasi futuro tentativo di legalizzare i casinò debba essere sottoposto a referendum nazionale per garantire un’ampia partecipazione pubblica.

Il senatore Sornchat Vichaya Suwannaprom ha proposto la creazione di un nuovo gruppo di studio per esplorare alternative, come complessi di intrattenimento senza gioco d’azzardo, zone di casinò a accesso limitato riservate ai turisti o piattaforme di gioco online regolamentate. Ha citato – come possibile modello per la Thailandia – esempi internazionali come Sydney, dove l’ingresso ai casinò è riservato ai turisti registrati.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Perugia, via libera al nuovo Piano contro il gioco d’azzardo: stanziati 227mila euro

EAG Expo conferma la sua crescente attrattiva internazionale

Gratta e Vinci: vinto 1.000.000€ online con Edizione Speciale VIP

Olanda: studio sull’influenza esercitata dalle piattaforme di gioco online sugli utenti

SAPAR presente alla Riunione del Comitato esecutivo Euromat a Berlino

Conto riassuntivo del Tesoro: dai giochi incassi per 2.7 mld di euro tra gennaio e maggio

Un tocco d’oriente con Bamboo Ways completa le nuove uscite della settimana su StarCasinò

Arezzo: sala scommesse chiusa per 15 giorni, era ritrovo di pregiudicati

Thailandia, respinto il progetto di legge sulla legalizzazione dei casinò

Spagna: le entrate delle scommesse crescono nonostante la pressione politica sui bonus

Svezia: accolta con favore la proposta di punire chi opera senza licenza

Conto riassuntivo del Tesoro: tra gennaio e aprile, dai giochi incassi per 2.3 mld di euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×