Thailandia, respinto il progetto di legge sulla legalizzazione dei casinò

Il Senato thailandese ha respinto il disegno di legge che proponeva la legalizzazione di complessi di intrattenimento integrati con casinò. La decisione è in linea con la posizione del nuovo primo ministro Anutin Charnvirakul, eletto il 5 settembre 2025, che si era già dichiarato contrario alla legalizzazione dei casinò prima di assumere l’incarico.

Il disegno di legge, introdotto dal governo Paetongtarn, è stato esaminato da una commissione speciale del Senato presieduta dal senatore Dr. Veerapun Suvannamai. Presentando il rapporto della commissione, il vicepresidente del Senato, Gen. Kriengkrai Srirak, ha avvertito che la legislazione potrebbe causare danni a lungo termine, tra cui un aumento del rischio di riciclaggio di denaro e una perdita di fiducia pubblica. La commissione ha raccomandato che qualsiasi futuro tentativo di legalizzare i casinò debba essere sottoposto a referendum nazionale per garantire un’ampia partecipazione pubblica.

Il senatore Sornchat Vichaya Suwannaprom ha proposto la creazione di un nuovo gruppo di studio per esplorare alternative, come complessi di intrattenimento senza gioco d’azzardo, zone di casinò a accesso limitato riservate ai turisti o piattaforme di gioco online regolamentate. Ha citato – come possibile modello per la Thailandia – esempi internazionali come Sydney, dove l’ingresso ai casinò è riservato ai turisti registrati.

