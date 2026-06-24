Thailandia: quasi 14.000 siti di gioco online bloccati durante i Mondiali FIFA 2026 grazie all’IA

Il governo thailandese ha intensificato la lotta contro il gioco d’azzardo illegale online in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026, bloccando o rimuovendo quasi 14.000 siti web, pagine social e altri contenuti digitali collegati alle scommesse clandestine.

L’operazione, coordinata dal Ministero dell’Economia e della Società Digitale (MDES) in collaborazione con le autorità di sicurezza e gli organismi tecnologici nazionali, ha portato tra il 1° e il 18 giugno al blocco di 13.888 URL riconducibili ad attività di gioco d’azzardo illegale.

Secondo le autorità, l’intelligenza artificiale ha svolto un ruolo determinante nel successo dell’iniziativa. Gli strumenti basati su AI sono stati utilizzati per individuare, analizzare e filtrare automaticamente contenuti sospetti presenti su siti web e piattaforme social, consentendo interventi più rapidi e su larga scala contro le reti di scommesse online.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia governativa volta a contrastare la criminalità online durante il torneo calcistico internazionale. Su indicazione del Primo Ministro Anutin Charnvirakul, le agenzie competenti hanno rafforzato le attività di controllo, considerando il gioco illegale una delle principali minacce sociali e digitali del Paese.

Anche l’Ufficio del Primo Ministro ha confermato l’intensificazione delle misure di contrasto, evidenziando una maggiore cooperazione tra le autorità responsabili della sicurezza informatica e quelle incaricate della regolamentazione delle piattaforme digitali. L’obiettivo è individuare tempestivamente nuovi canali di promozione delle scommesse illegali e interromperne la diffusione, in particolare sui social media.

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