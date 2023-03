Thailandia: il ministero dell’Interno conferma la ripresa delle scommesse sui combattimenti tra animali

Il ministero dell’Interno thailandese ha dato il via libera alla ripresa del gioco d’azzardo sui tradizionali combattimenti e corse di animali dopo la loro sospensione durante la pandemia di Covid-19. Secondo una lettera inviata il 24 febbraio dal segretario permanente Suttipong Juljarern ai governatori provinciali, si potranno rilasciare licenze per i siti di gioco d’azzardo.

Secondo i media locali, i funzionari devono garantire che gli animali non vengano torturati. La corrida sarà consentita solo una volta al mese in ogni sito di Nakhon Si Thammarat, Songkhla e Phatthalung. In altre province i combattimenti possono svolgersi settimanalmente con un massimo di quattro al mese. Le corride annuali che raccolgono fondi per beneficenza saranno consentite solo cinque volte l’anno in ogni provincia.

I combattimenti tra galli e pesci saranno consentiti a Bangkok a seguito di un ordine del direttore generale provinciale. Per le corse di cavalli, il direttore della divisione investigativa e contenzioso del dipartimento dell’amministrazione provinciale deve rilasciare licenze per Bangkok. I capi distretto o gli assistenti capi distretto devono concedere licenze in altre province.

Nel frattempo, c’è ancora la possibilità che un progetto per legalizzare i casinò in Thailandia vada avanti. A gennaio, una relazione preparata da una commissione della Camera è stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti.

PressGiochi