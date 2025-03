Thailandia: il governo approva il disegno di legge sulla legalizzazione dei casinò

Il governo thailandese ha approvato la bozza di legge sui complessi di intrattenimento, che aprirebbe le porte ai casinò nel paese Si tratta di un passo significativo per il settore del gioco che permetterebbe anche di aumentare il turismo e generare più entrate pubbliche.

Prossimamente sarà nominato un comitato per rivedere e potenzialmente modificare la legge, in particolare per quanto riguarda il requisito relativo all’ingresso dei cittadini tailandesi, che attualmente stabilisce un minimo di 50 milioni di THB ($ 1,5 milioni) mantenuti in un conto bancario nei precedenti sei mesi.

Il primo ministro Paetongtarn Shinawatra ha sottolineato che i dettagli della legge non sono ancora stati finalizzati, visto che la bozza subirà una revisione parlamentare e dovrà anche ricevere l’approvazione da parte del Senato e del Re.

La proposta di legge ha però suscita molte critiche, infatti, durante la riunione del governo presso la Government House di Bangkok, un gruppo si è riunito per protestare contro la proposta di legge del governo sui complessi ricreativi per legalizzare il gioco d’azzardo nei casinò.

PressGiochi