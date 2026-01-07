Newsletter

Texas, USA. Maxi operazione contro il gioco illegale: raid in sale giochi e abitazioni, scattano arresti

07 Gennaio 2026

Maxi operazione delle forze dell’ordine a Galveston, in Texas, contro il gioco d’azzardo illegale. Nella mattinata di martedì 6 gennaio, la polizia locale ha eseguito perquisizioni simultanee in nove diverse località, tra cui cinque attività commerciali e quattro abitazioni private, nell’ambito di un’indagine durata diversi mesi sulle cosiddette “game rooms” non regolamentate.

Secondo quanto comunicato dal Galveston Police Department, l’operazione ha portato al sequestro di numerose slot machine illegali definite “eight-liner”, di contanti per un importo non ancora reso noto e di documentazione elettronica ritenuta collegata a una più ampia rete criminale organizzata.

Tre delle attività oggetto dei raid si trovavano nel 61st Street Plaza, mentre altri interventi hanno interessato esercizi commerciali e abitazioni in diverse zone dell’isola. Più persone sono state arrestate e, secondo quanto riferito dagli investigatori, le accuse ipotizzate includono attività criminale organizzata e possesso di dispositivi per il gioco d’azzardo illegale.

Le autorità hanno sottolineato come queste operazioni siano spesso collegate ad altri reati, tra cui riciclaggio di denaro e traffico di sostanze stupefacenti, ribadendo l’impegno a contrastare le attività non autorizzate per tutelare la sicurezza dei quartieri.

L’indagine è tuttora in corso e ulteriori dettagli verranno diffusi nei prossimi giorni, una volta completate le procedure di identificazione e formalizzazione delle accuse.

Texas, USA. Maxi operazione contro il gioco illegale: raid in sale giochi e abitazioni, scattano arresti

