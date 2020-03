Tessera sanitaria e Vlt: perdite di entrate tra il 20-30%

L’aumento costante del prelievo dello Stato non era mai riuscito finora a scoraggiare i giocatori. Tanto che l’erario poteva contare ogni anno su una crescita costante degli incassi derivanti da scommesse, lotterie e slot. L’arrivo dal 1° gennaio scorso dell’obbligo di inserire la tessera sanitaria nelle videolottery, apparecchi conosciuti con l’acronimo vlt (video lottery terminal), molto simili alle slot ma installate in locali regolamentati e che non prevedono la riscossione diretta della vincita dalla macchinetta, ha assestato invece per la prima volta un duro colpo agli incassi.

I primi dati – scrive il Messaggero – che filtrano dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’amministrazione che controlla il comparto del gioco in Italia, indicano a gennaio un calo della raccolta superiore al 30%. Una diminuzione che avrà certamente un impatto sulle entrate dell’erario, stimate in flessione del 20%. La discesa è inferiore rispetto al crollo delle giocate, perché il prelievo, come avviene praticamente ogni anno con governi di qualsiasi colore, è aumentato anche nel 2020.

Questo incremento compensa quindi in parte la diminuzione delle giocate. In arretramento anche le puntate sulle slot, che non hanno per ora l’obbligo di utilizzo della tessera sanitaria, ma a un ritmo decisamente inferiore, intorno al 4%. Un andamento che però in questo caso, sempre per l’incremento della tassazione, non si dovrebbe tradurre in una diminuzione degli incassi per lo Stato, che anzi dovrebbero comunque aumentare intorno al 10% (sempre tenendo conto solo del primo mese dell’anno).

I Monopoli comunque insistono che è presto per tirare conclusioni. Bisogna attendere anche i dati degli altri giochi.

PressGiochi