Terrabusi (Sapar Service) a Pressgiochi: “Work in progress per un’edizione di Enada più grande che mai”

“SAPAR Service nasce con l’obiettivo di offrire agli esercenti strumenti concreti e vantaggi reali, a partire da forme di scontistica su prodotti innovativi che possano supportare l’attività quotidiana delle sale. Parliamo, ad esempio, di soluzioni tecnologiche avanzate legate alla sicurezza, come sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale in grado di verificare l’accesso dei minori. Sono prodotti innovativi che incidono sia sulla tutela che sull’andamento complessivo delle attività dei gestori e degli esercenti dell’associazione Sapar”.

Sono queste le parole di Chiara Terrabusi, neo presidente di Sapar Service S.r.l., la società di servizi collegata all’Associazione Nazionale SAPAR, incaricata di supportarne in modo operativo, gestionale e strategico le attività. Sapar Service opera a favore della struttura associativa e dei suoi aderenti, occupandosi in particolare dell’organizzazione di convegni, fiere ed eventi di settore, della gestione delle convenzioni e del supporto operativo e logistico alle iniziative promosse da SAPAR nel comparto del gioco pubblico italiano.

Lo scorso giugno Sapar service ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione con l’elezione di Chiara Terrabusi a Presidente. Il nuovo Consiglio include anche professionisti come Luca Lotti, Gabriele Perrone e Salvatore Pistoia. Il nuovo assetto dirigenziale riflette l’impegno dell’associazione nel rafforzare la propria struttura organizzativa e promuovere una gestione efficace e trasparente delle attività legate al settore del gioco pubblico, fungendo da ponte operativo tra l’associazione, gli operatori del settore e gli stakeholder istituzionali.

«SAPAR Service non si limita all’organizzazione fieristica – afferma Chiara parlandoci del lavoro che il nuovo Consiglio ha intrapreso negli ultimi mesi – ma si occupa anche di aspetti gestionali, strategici e di rappresentanza dell’intero settore. Può intervenire su tutto ciò che riguarda la vita dei locali: dalle forniture ai servizi, fino alle opportunità commerciali che derivano dall’appartenenza a un’associazione strutturata.

In questa fase, naturalmente, un ruolo centrale è rappresentato dalla fiera Enada che si terrà tra il 17 e il 19 marzo nella storica sede di Rimini. Vogliamo rilanciarla con forza, soprattutto alla luce del nuovo bando di settore. L’obiettivo è renderla più attrattiva, meglio organizzata e capace di coinvolgere nuovi espositori e nuovi partner, anche attraverso collaborazioni e joint venture future.

È fondamentale che la fiera del gioco terrestre torni a essere frequentata quanto quelle dedicate all’online. Non dobbiamo dimenticare che in Italia esistono ancora migliaia di esercenti che lavorano nel terrestre e che da questo settore traggono sostentamento. L’esperienza di eventi come Sigma dimostra che c’è spazio e interesse, ma va valorizzata anche la storicità di manifestazioni come Enada e dell’intero comparto rappresentato da Sapar».

Stiamo lavorando – continua Terrabusi – per coinvolgere non solo operatori del gaming, ma anche settori affini come pagamenti, sicurezza e servizi tecnologici. Sapar Service deve diventare un punto di riferimento, un vero e proprio ‘polmone’ capace di far arrivare offerte, opportunità e accordi vantaggiosi per i gestori, proprio grazie alla forza del numero e della rappresentanza associativa.

Il nostro compito – conclude – è tutelare il settore del gioco dal punto di vista dei gestori, sia sul piano economico sia su quello normativo, creando un sistema in grado di aggregare servizi, agevolazioni e competenze. È questa la nuova genesi di Spar Service: rinnovamento, apertura e concretezza, senza perdere le radici e il ruolo storico che la nostra associazione ha nel gaming italiano”.

Pressgiochi