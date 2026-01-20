Newsletter

Terrabusi Holding accelera la sua espansione internazionale

20 Gennaio 2026

ICE Barcelona si conferma ancora una volta come uno dei principali osservatori globali dell’industria del gaming, una vetrina privilegiata delle innovazioni tecnologiche e di prodotto che stanno ridefinendo il settore, sia nel comparto land-based sia in quello online. Un appuntamento strategico che, secondo Terrabusi Holding, rappresenta un’occasione chiave di confronto, apprendimento e sviluppo di nuove traiettorie di crescita.

Mongibello Tech, la società tecnologica della holding, riveste un ruolo centrale in questa strategia con la sua piattaforma di gaming online, già operativa in Ecuador e ora pronta ad espandersi in nuovi mercati e a raggiungere nuovi clienti internazionali. Un prodotto completo e versatile che ha ottenuto anche la certificazione per il mercato italiano, a conferma della sua scalabilità e dell’idoneità a diversi contesti regolatori.

Parallelamente, Nazionale Elettronica, azienda storica del gruppo e produttore di contenuti per apparecchi AWP e VLT, mostra un interesse crescente verso la distribuzione dei propri giochi all’estero. I titoli della società sono già attivi in diversi mercati internazionali, tra cui il Marocco sulla piattaforma Sisal, e ICE rappresenta un contesto favorevole per avviare nuove interlocuzioni commerciali. Tra i prodotti di maggior successo figurano i multigame Terry Green e Terry Black per AWP, ciascuno composto da sei giochi e compatibile con gli hardware G640S e MAX2, in grado di supportare cicli fino a 28.000 partite garantendo elevate prestazioni, sicurezza e qualità visiva. Nel segmento VLT, dopo i risultati positivi ottenuti da Wild Tiger e Money Frog, il portafoglio si è ampliato con Inca Treasure e Super Black Link, disponibili sulle principali piattaforme come Inspired, Next e Ares.

Accanto alle attività nel land-based, il gruppo sta rafforzando anche la propria presenza digitale attraverso StreetWeb e il brand NE Games, che riunisce un portafoglio di giochi online già ben noti in Italia e sempre più diffusi a livello internazionale. Oggi NE Games è presente in mercati chiave come Spagna, Belgio e Svizzera, dispone di certificazioni maltese e rumena ed è già operativo in diversi Paesi del Sud America, tra cui Ecuador e Guatemala, monitorando al contempo con attenzione le opportunità offerte dal mercato brasiliano.

