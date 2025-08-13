Termini Imerese (PA): chiuso un centro scommesse, sanzioni per oltre 32 mila euro

In collaborazione con il Nucleo Ispettorati del lavoro (Nil) e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo, i Carabinieri della stazione locale di Termini Imerese hanno condotto

In collaborazione con il Nucleo Ispettorati del lavoro (Nil) e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo, i Carabinieri della stazione locale di Termini Imerese hanno condotto dei controlli in un centro scommesse del comune siciliano.

Sono state scoperte delle violazioni alla normativa vigente, per le quali le forze dell’ordine hanno applicato sanzioni amministrative per un valore superiore ai 32.000 euro. Contestualmente è stato eseguito il provvedimento di chiusura immediata dell’attività del centro scommesse.

PressGiochi