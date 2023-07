Tennis: sulla strada di Sinner c’è di nuovo Djokovic. Nella semifinale di Wimbledon, il serbo è avanti a 1,20 su Sisal.it

Jannik Sinner è riuscito nell’impresa di conquistare la semifinale di un Grande Slam per la prima volta in carriera. Lo ha fatto nel torneo più iconico e prestigioso, Wimbledon, piazzandosi

Jannik Sinner è riuscito nell’impresa di conquistare la semifinale di un Grande Slam per la prima volta in carriera. Lo ha fatto nel torneo più iconico e prestigioso, Wimbledon, piazzandosi tra i migliori quattro e migliorando così il risultato dell’anno scorso, quando fu fermato ai quarti da Nole Djokovic. La storia si ripete, sulla strada del tennista di San Candido infatti, c’è di nuovo il serbo, numero due al mondo, che ha sconfitto nei quarti di finale Rublev. I due semifinalisti si sono affrontati già in due occasioni e la vittoria è sempre andata al tennista serbo: la prima nei sedicesimi di finale del Masters di Montecarlo nel 2021 (Djokovic si impose in due set, 6-4, 6-2), la seconda, come ricordato, nei quarti di finale di Wimbledon dello scorso anno. Per gli esperti di Sisal anche stavolta sarà Djokovic ad avere la meglio: il serbo è infatti nettamente favorito, a 1,20, mentre l’impresa di Sinner di approdare in finale sale a 4,50. Nei quarti dello scorso anno, l’azzurro partì forte, portando a casa i primi due set per poi cedere alla lunga sotto i colpi del campione serbo: un’altra vittoria del numero due al mondo per 3 a 2 è a 5,25, più probabile un risultato ancora più netto, il 3 a 0 per il serbo è a 2,25, con il 3 a 1 a 3,50.

Sinner affronterà in semifinale il favorito numero uno del torneo: Novak Djokovic è infatti il primo indiziato al trionfo sull’erba di Wimbledon, con il successo finale a 1,60. Sul secondo gradino del podio si piazza il numero uno del mondo, Alcaraz, a 3,75, a chiudere il podio c’è Sinner, la cui possibilità di portare per la prima volta in Italia il prestigioso trofeo inglese è a 9,00. Chiude il russo Medvedev, numero tre al mondo, la cui vittoria finale vale 12 volte la posta.

