Tennis. Sinner vede i quarti di finale a Shangai

Jannik Sinner non vuole fermarsi. Il tennista italiano, battuto in rimonta Baez, sfida l’americano Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shangai. Una sfida che vede l’azzurro favorito ma che non va sottovalutata visto lo stato di forma del mancino di Atlanta, giustiziere di Safiulin. Gli esperti Sisal ritengono Sinner ampiamente favorito a 1,27 contro il 3,60 di Shelton in quello che è il primo confronto diretto tra i due. L’attuale numero 4 del mondo ha un bilancio di 13 vittorie e 2 sconfitte negli ultimi 4 tornei disputati dove sono arrivati i trionfi a Cincinnati e Pechino. Shelton, classe 2002, è salito alla ribalta agli ultimi US Open dove si è spinto fino alle semifinali, sconfitto in tre set da Novak Djokovic.

L’exploit a New York ha fatto scalare prepotentemente la classifica allo statunitense che ora occupa la posizione numero 20 del ranking ATP. Sinner però dovrebbe far valere la maggior esperienza ad alti livelli e Shelton potrebbe sentire un po’ di pressione addosso: il risultato esatto di 2-0 a favore dell’azzurro si gioca a 1,80 quello per l’americano pagherebbe 7 volte la posta. Entrambi sono consapevoli che passare il turno aprirebbe scenari molto interessanti: Daniil Medvedev, che avrebbe dovuto affrontare negli eventuali quarti il vincente tra Sinner e Shelton, è stato eliminato da Korda che sfiderà Cerundolo per un posto tra i migliori otto del torneo.

