Tennis. Sinner sogna la rivincita con Zverev agli US Open

Due anni dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritrovano, uno contro l’altro, sul cemento degli US Open per giocarsi un posto tra i migliori otto a New York. Nel 2021, anno di grazia di Sacha come dimostrano i 4 tornei vinti a cui si aggiungono le Finals di Torino e la medaglia d’oro olimpica a Tokyo, il tennista tedesco si impose in tre set contro il giovanissimo azzurro. Oggi però è proprio l’atleta di San Candido a partire con i favori del pronostico per confermare i quarti di finale della scorsa stagione.

Gli esperti Sisal vedono Sinner favorito a 1,57 contro il 2,40 di Zverev il quale è in vantaggio per tre successi a uno. Ci si attende una sfida molto intensa e combattuta tanto che il risultato esatto di 3-1 si gioca a 6,50 per il nativo di Amburgo e a 4,25 per l’azzurro. Particolare attenzione merita il secondo set: in tre precedenti su quattro, il secondo parziale è terminato sul punteggio di 6-3. Ripetersi, stanotte, è offerto a 7,00 per Zverev mentre si scende leggermente, a 6,50, per Sinner.

PressGiochi