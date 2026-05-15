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Tennis – Sinner senza rivali agli Internazionali d’Italia. L’azzurro, su Sisal.it, favorito su Medvedev, in semifinale, e per il titolo

A due passi dal sogno. Jannik Sinner, in questo 2026, continua a frantumare record su record e adesso va a caccia dell’unico Master 1000 che manca alla sua collezione: gli

15 Maggio 2026

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A due passi dal sogno. Jannik Sinner, in questo 2026, continua a frantumare record su record e adesso va a caccia dell’unico Master 1000 che manca alla sua collezione: gli Internazionali d’Italia di tennis. La Volpe sogna di vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta, presente domenica per premiare il nuovo re di Roma: gli esperti Sisal vedono Jannik favoritissimo sia per la semifinale, in programma questa sera contro Daniil Medvedev, sia per il torneo. Sinner, contro il tennista di Mosca, è dato vincente a quota rasoterra, 1,05, mentre il trionfo di Medvedev pagherebbe 10 volte la posta. L’ipotesi di un successo in soli due set dell’azzurro, a 1,95, è nelle corde del match visto che il numero 1 del mondo ha una serie aperta, nei confronti del moscovita, di 4 successi consecutivi, con questo risultato esatto, nei tornei non dello Slam. La battuta è un punto di forza per entrambi i giocatori: Sinner, a 2,05, è leggermente favorito rispetto a Medvedev, offerto a 2,10, per effettuare più servizi vincenti.

Allargando il discorso alla conquista degli Internazionali, c’è sempre un solo uomo al comando, Jannik Sinner. Gli esperti Sisal lo vedono favoritissimo, per succedere a Carlitos Alcaraz nell’albo d’oro del torneo e riportare a casa la coppa a distanza di mezzo secolo, a 1,15, una quota che si alza leggermente a 1,60 per il trionfo senza perdere un set. Da notare come Jannik, nei 5 Master 1000 finora conquistati, ha perso la miseria di appena due parziali: uno con Macháč, a Monte Carlo, e uno con Bonzi, a Madrid. Alle spalle dell’azzurro, c’è Casper Ruud, terraiolo esperto avendo centrato 12 dei suoi 14 tornei su questa superficie: il trionfo del norvegese si gioca a 9,00. Daniil Medvedev, offerto a 16, e Luciano Darderi, in quota a 25, sognano, invece, un’impresa.

 

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