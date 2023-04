Tennis. Sinner punta uno Slam come Pietrangeli e Panatta

Gioia e delusione. Jannik Sinner ha vissuto sensazioni contrapposte domenica sera dopo essere stato sconfitto da Daniil Medvedev nella finale del Master 1000 di Miami. Gioia per aver eguagliato, grazie al grandissimo torneo disputato in Florida, il suo best ranking visto che ora è al numero 9 della classifica ATP; delusione perché ha perso la seconda finale consecutiva contro il tennista russo. Sinner, in questa prima parte di 2023, ha mostrato miglioramenti, tecnici e mentali, enormi e la stagione potrebbe riservare tantissime soddisfazioni.

Il tennista di San Candido, a neanche 22 anni, va a caccia del colpo grosso, un titolo dello Slam che in Italia non si vede dal 1976. In quell’anno magico per il tennis azzurro, Adriano Panatta trionfò al Roland Garros battendo in finale Harold Solomon ma da allora nessun italiano ha mai più vinto una prova dello Slam: ci è andato vicino Matteo Berrettini nel 2021, sconfitto in finale a Wimbledon da Novak Djokovic. Jannik Sinner ha a disposizione tre tornei, Roland Garros, Wimbledon e US Open per centrare l’impresa a distanza di 47 anni. Gli esperti Sisal hanno fiducia nel tennista azzurro visto che trionfare a Parigi, Londra o New York si gioca a 5,00.

Non solo gli Slam sono nella mente di Jannik perché anche la classifica mondiale potrebbe riservare grandi gioie visto che al momento Sinner è nono nel ranking ATP ad appena 125 punti dalla sesta posizione. La storia del tennis azzurro ha visto solo 5 atleti entrare nella Top Ten e solo uno, Adriano Panatta nell’agosto 1976, essere tra i primi 5 del mondo: il romano si innalzò a numero 4 del pianeta, record tutt’ora imbattuto per il tennis nostrano. Sinner punta a entrare, entro la fine del 2023, tra i migliori 5 del mondo e l’obiettivo è nelle sue corde perché gli esperti Sisal lo vedono nella Top Five mondiale a 1,75.

PressGiochi