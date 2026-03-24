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Tennis – Sinner punta deciso al Sunshine Double. L’azzurro vincente a Miami, dopo Indian Wells, a 1,44 su Sisal.it

Jannik Sinner, dopo un inizio di 2026 complicato, sembra aver ritrovato la via maestra al contrario del grande rivale Carlitos Alcaraz il quale sta attraversando un momento di difficoltà. L’azzurro,

24 Marzo 2026

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Jannik Sinner, dopo un inizio di 2026 complicato, sembra aver ritrovato la via maestra al contrario del grande rivale Carlitos Alcaraz il quale sta attraversando un momento di difficoltà. L’azzurro, dopo il trionfo a Indian Wells della scorsa settimana, punta deciso al Miami Open, dove ha vinto nel 2024 ed è stato finalista nel 2021 e 2023. Jannik sogna così di centrare il Sunshine Double: la doppietta sul cemento statunitense è stata centrata da soli sette tennisti (Courier, Chang, Sampras, Rios, Agassi, Federer e Djokovic). Gli esperti Sisal, dopo l’uscita di scena di Alcaraz e il forfait di Musetti, ritengono la Volpe favoritissima tanto che il trionfo è offerto a 1,44.

Sinner, però, non dovrà abbassare la guardia perché Miami è torneo particolarmente insidioso: non è un caso se, agli ottavi, sono giunte appena 3 delle prime 8 teste di serie. Il rivale principale del numero 2 del mondo è Sacha Zverev, finalista nel 2018, vincente a 9,00: il tedesco vuole mettere fine a un digiuno di successi che dura da quasi un anno.

Il podio dei favoriti è completato dall’idolo di casa Taylor Fritz: l’americano punta a diventare l’ottavo statunitense a imporsi nel torneo della Florida. L’ultimo a riuscirci fu, nel 2018, John Isner: il successo di Fritz al Miami Open pagherebbe 12 volte la posta.

 

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