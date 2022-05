Tennis. Sinner e Sonego, esordio in discesa al Roland Garros

L’Italia del tennis si prepara ad esordire al Roland Garros con i suoi uomini migliori. Domani mattina Jannik Sinner scende in campo contro lo statunitense Bjorn Fratangelo. Gli esperti Sisal prevedono un esordio in discesa per l’italiano favorito a 1,06 rispetto al 7,50 dell’attuale numero 186 del mondo. Sinner non dovrebbe incontrare problemi tanto che un suo successo per 3-0 è in quota a 1,52 mentre lo stesso risultato esatto ma per Fratangelo pagherebbe 30 volte la posta. Il vincitore del match sfiderà uno tra Carballes Baena e Otte.

Si preannuncia un primo turno tranquillo anche per Lorenzo Sonego che trova sulla sua strada il tedesco Peter Gojowczyk. Tra i due tennisti c’è un solo precedente, agli Internazionali d’Italia del 2018, quando si impose un po’ a sorpresa il tennista di Monaco di Baviera. L’azzurro, numero 35 del ranking mondiale, non dovrebbe incontrare problemi visto che il suo successo si gioca a 1,05 contro l’8,00 di Gojowczyk. Sonego è dato favorito per vincere sia il primo set che l’incontro, ipotesi data a 1,16, mentre il tedesco difficilmente riuscirà a strappare un set all’italiano vista la quota di 2,20. Dovesse sconfiggere Gojowczyk, Sonego si troverebbe, al secondo turno, uno tra Sousa e Tseng.

Esordio di tutt’altro tenore quello che attende invece Lorenzo Musetti. Il ventenne di Carrara, infatti, incrocerà la racchetta con Stefanos Tsitsipas, finalista lo scorso anno qui al Roland Garros e attuale numero 4 del mondo. Il greco, ovviamente, parte con tutti i favori del pronostico, successo a 1,05, rispetto a Musetti la cui impresa pagherebbe 8 volte la posta. Nei due precedenti confronti, Tsitsipas ha sempre avuto la meglio ma sulla terra rossa di Lione ha dovuto rimontare un set all’azzurro. Musetti vinse il primo parziale 6-4: ripetere quell’exploit è offerto a 10. Il vincitore del match affronterà, nei trentaduesimi di finale, uno tra Pouille e Kolar.