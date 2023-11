Tennis: Sinner bracca Djokovic per la vittoria alle ATP Finals, l’azzurro profeta in patria a 3,00

Le malelingue avevano pensato che la sfida tra Rune e Sinner potesse diventare un biscotto come quello tra Danimarca, paese nativo di Holger, e Svezia agli Europei di calcio del 2004 con Novak Djokovic a ricoprire il ruolo che fu dell’Italia. Ma l’azzurro, già qualificato alle semifinali delle ATP Finals di tennis ancora prima di giocare contro il tennista di Gentofte, di perdere non ne vuole sapere: così il suo successo ha aiutato Nole ad approdare, nuovamente, tra i primi quattro del torneo. Djokovic rimane, per gli esperti Sisal, il grande favorito per portarsi a casa il trofeo di Maestro, il settimo per lui, vista la quota di 2,50. Il tennista di Belgrado, al pari di Sinner, conoscerà solo questa sera il suo rivale ma resta davanti a tutti per il successo finale.

Ma il Djoker sente il fiato sul collo del beniamino di casa. Jannik Sinner, infatti, nel girone delle Finals, ha infranto gli ultimi due tabù tra i Top Ten del momento: Djokovic e Rune. L’azzurro è consapevole di avere davanti a sé una grande occasione sia per la condizione sia per un tifo da stadio che lo sta trascinando ogni qualvolta scende in campo. La scalata di Sinner si vede anche dal dimezzamento della quota, passata dal 6,00 di inizio torneo al 3,00 attuale.

Il podio è completato dal Daniil Medvedev, vincitore del torneo nel 2020, e unico sicuro, nel Gruppo Verde, di disputare le semifinali. Il numero 3 del mondo oggi affronta Carlos Alcaraz in un match che stabilirà chi, tra Sinner e Djokovic, sarà il suo avversario di sabato. Il secondo successo alle Finals di Medvedev si gioca a 5,00.

Il tennista di El Palmar, sconfitto da Zverev all’esordio, è così costretto a battere il moscovita se vuole proseguire la sua avventura nel torneo nella speranza di diventare il terzo spagnolo, dopo Orantes e Corretja, a fregiarsi del titolo di Maestro. L’impresa di Carlitos Alcaraz è offerta a 7,50. Chiude la graduatoria Alexander Zverev che fu il primo vincitore delle ATP Finals disputate a Torino nel 2021. Il tennista tedesco al suo secondo titolo nel torneo di fine anno pagherebbe 16 volte la posta.

