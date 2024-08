Tennis: Sinner, a Cincinnati, sulla scia di Wilander, Agassi e Federer

Jannik Sinner ci crede e sogna di entrare a far parte di un gruppo ristrettissimo di eccellenze del tennis. L’azzurro, stanotte, va a caccia di due record che, inoltre, consoliderebbero la sua leadership mondiale. Jannik vincendo la finale del Masters 1000 di Cincinnati, dove affronta Frances Tiafoe, non solo trionferebbe nel quinto torneo stagionale, battendo il suo primato di 4 successi in una annata, ma eguaglierebbe 3 mostri sacri del tennis realizzando la doppietta Miami-Cincinnati nello stesso anno. Mats Wilander, Andre Agassi e Roger Federer sono gli unici, nella storia, ad aver centrato l’impresa e l’attuale numero 1 del mondo vuole entrare in questa cerchia ristretta.

Sinner, secondo gli esperti Sisal, parte nettamente favorito nei confronti di Tiafoe a 1,30 rispetto al 3,50 dell’americano, alla sua prima finale in carriera in un Masters 1000. I due giocatori si sfidano per la quinta volta in carriera con l’italiano in vantaggio per 3-1: il successo dell’azzurro con un secco 2-0 è in quota a 1,85 mentre il risultato esatto di 2-1 in favore di Tiafoe si gioca a 6,50. Negli ultimi due precedenti, il primo set è sempre terminato 6-3: lo stesso risultato esatto in favore di Sinner è in quota a 4,75 mentre quello per il beniamino di casa pagherebbe 9 volte la posta.

PressGiochi