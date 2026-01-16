Newsletter

Tennis – Sinner a caccia del tris, Alcaraz per il Career Grande Slam. Gli Australian Open, su Sisal.it, sono ancora una lotta a due

16 Gennaio 2026

Il grande tennis riparte da Melbourne dove, da domenica, prende il via il primo Slam della stagione: gli Australian Open. I tabelloni sono stati stilati e, con essi, anche una griglia di partenza del torneo che vede ai blocchi di partenza, come favoriti, i due dominatori del tennis degli ultimi due anni: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due fenomeni si son equamente divisi gli Slam, quattro a testa, con l’azzurro che ha una striscia aperta di 5 finali consecutive nei Major: meglio di lui solo Novak Djokovic, fermo a 6, e Roger Federer, ai primi due posti con 10 e 8 finali Slam in fila. Gli esperti Sisal vedono Sinner favorito a 1,80 per il tris agli Australian Open: impresa riuscita, negli ultimi 60 anni, solo a Djokovic.

Come detto il primo antagonista del tennista azzurro è Carlitos Alcaraz il quale, a Melbourne, punta al Career Grande Slam: il major australiano, infatti, è l’unico che manca nel palmares del murciano. Il successo dell’iberico si gioca a 3,00: Alcaraz, inoltre, diventerebbe il secondo spagnolo, dopo Rafa Nadal, a trionfare agli Australian Open.

Il resto del gruppo parte lontano dai due fenomeni: Alexander Zverev, finalista lo scorso anno, è offerto a 16 per centrare, finalmente, il primo Slam della carriera. Ancora più lontani Daniil Medvedev e il 10 volte vincitore sul cemento australiano, Novak Djokovic, entrambi in quota a 25. I tifosi di casa si affidano ad Alex de Minaur, numero 6 del mondo, per interrompere un digiuno che dura da ben 50 anni quando, a trionfare, fu Mark Edmondson nel derby con John Newcombe. Il successo di de Minaur pagherebbe 33 volte la posta.

 

PressGiochi

