Tennis – Sarà ancora Sinner contro Alcaraz a Wimbledon

Ancora non si sono placati gli echi di una partita epica, la finale del Roland Garros vinta da Carlitos Alcaraz contro Jannik Sinner in cinque incredibili set, che il mondo del tennis già guarda alla prossima tappa dello Slam: Wimbledon. Il numero 1 del mondo, sconfitto dopo aver sprecato 3 match point, sogna di prendersi la rivincita nel torneo più iconico del mondo, sul quel prato verde che, da due anni, è diventato il giardino di casa dello spagnolo. Visto il livello messo in mostra dai due fenomeni della racchetta, difficilmente qualcuno potrà impensierirli ma attenzione perché c’è un signore di 38 anni che, non solo ha vinto a Londra in 7 occasioni, ma dal 2018 arriva sempre in finale. Novak Djokovic può essere il terzo incomodo tra Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz.

Gli esperti Sisal vedono l’azzurro favorito a 2,25 per quella che sarebbe una vittoria storica visto che nessun italiano ha mai alzato il trofeo in terra londinese: Matteo Berrettini ci è andato vicino nel 2021 prima di arrendersi proprio a Djokovic. Attaccato al numero 1 del ranking ATP c’è il tennista di Murcia che punta al terzo successo in fila nonché al sesto Slam in carriera: la vittoria di Alcaraz si gioca a 2,50.

Come anticipato è sempre il Djoker colui che può scombinare i piani di Jannik e Carlitos. Djokovic, il cui trionfo è offerto a 6,00, va a caccia di due record assoluti a Londra: lo Slam numero 25 e l’ottava vittoria sull’erba britannica, impresa finora riuscita solo a Roger Federer.

Tutta l’Inghilterra tiferà Jack Draper, numero 4 del mondo e londinese doc, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Andy Murray, ultimo suddito di Sua Maestà a vincere il torneo: l’impresa di Draper pagherebbe 9 volte la posta. Molto complessa la strada sia per Alexander Zverev, in quota a 25 e mai andato oltre il quarto turno, che per Lorenzo Musetti, semifinalista lo scorso anno e offerto a 33.

PressGiochi