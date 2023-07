Tennis: Musetti cerca il bis ad Amburgo: l’azzurro ancora in trionfo a 7,50 su Sisal.it

Lorenzo Musetti ci riprova. Il tennista toscano, lo scorso anno, trionfò, un po’ a sorpresa, nell’Open di Amburgo battendo in finale il favoritissimo Carlos Alcaraz. L’attuale numero 15 del mondo si presenta sulla terra rossa tedesca da campione in carica e prova un back to back molto complicato visti i nomi presenti in tabellone. Musetti però ha tutte le carte in regola per mantenere il titolo visto che secondo gli esperti Sisal il suo trionfo è in quota a 7,50. Dopo il facile esordio contro lo svedese Ylmer, l’allievo di Simone Tartarini sfida questo pomeriggio lo slovacco Kovalik negli ottavi di finale: il successo di Musetti si gioca a 1,08, l’impresa del numero 172 del ranking ATP pagherebbe 7 volte la posta.

Tre i giocatori che precedono l’italiano nella corsa al titolo dell’Open di Amburgo. Davanti a tutti c’è Andrey Rublev, numero 7 del mondo e reduce dalla vittoria a Bastaad dove ha travolto Casper Ruud. Il successo del russo è offerto a 4,00. Il 26enne di Mosca ha già trionfato su questi campi nel 2020 quando si impose contro Stefanos Tsitsipas.

Non distanti da Rublev si piazzano Alexander Zverev e Casper Ruud, appaiati in quota a 4,50. Il tedesco prova a essere profeta in patria, è nato ad Amburgo, e a tornare ad alzare un trofeo a distanza di un anno e mezzo; il norvegese va a caccia del secondo torneo stagionale dopo aver vinto a Estoril.

