Tennis: Djokovic sempre favorito alle Finals ma Sinner è caldissimo. Jannik re di Torino a 4,00

La prima giornata delle ATP Finals di Torino è andata in archivio con 4 match di altissimo livello che hanno regalato conferme e sorprese. Novak Djokovic ha vinto un match intenso e complesso contro Holger Rune confermando così, anche per questa stagione, il primo posto nella classifica mondiale. Djoker, vincitore di 6 Finals, va a caccia del Settebello e rimane l’uomo da battere: gli esperti Sisal vedono il trionfo di Nole a 2,25. Il tennista di Belgrado non solo vuole diventare il giocatore con più Masters della storia, al momento detiene il record con Roger Federer, ma punta a un back to back che non si verifica dal 2015.

Alle spalle del numero 1 del mondo però, non c’è più Carlos Alcaraz, sconfitto un po’ a sorpresa e in rimonta da Alexander Zverev all’esordio, bensì Jannik Sinner. L’azzurro, solidissimo all’esordio contro Stefanos Tsitsipas battuto con un doppio 6- 4, ha lanciato ufficialmente la sua candidatura al titolo, sospinto anche dal tifo caldissimo di Torino. Jannik, che stasera sfida proprio Djokovic nel secondo match del girone, prova a essere profeta in patria tanto che il suo successo si gioca a 4,00.

Il podio dei favoriti è completato da Daniil Medvedev, vincitore delle Finals nel 2020, che nel primo match del torneo ha regolato in due set il connazionale Andrey Rublev. Il ventisettenne moscovita ha vinto 5 tornei in stagione, tra cui i Masters 1000 di Miami e Roma: la seconda vittoria di Medvedev alle Finals è in quota a 5,00. La prima giornata ha un po’ mischiato le carte in tavola: Zverev e Alcaraz sono appaiati a 7,50 mentre, nonostante la sconfitta, è risalito Rune offerto a 33. In coda al gruppo dei favoriti si piazzano Tsitsipas, dato a 50, e Rublev la cui vittoria pagherebbe 66 volte la posta.

