Tennis. Djokovic insegue Federer a Wimbledon Sinner, vincente a 16 su Sisal.it, è la speranza azzurra

Londra si prepara ad ospitare quello che, senza ombra di dubbio, è il torneo di tennis per eccellenza: Wimbledon. In realtà la manifestazione britannica è già partita con le qualificazioni ma i big scenderanno in campo dalla prossima settimana. Gli occhi di tutti, neanche a dirlo, saranno su Novak Djokovic che, in questa edizione della kermesse londinese, va a caccia di sua maestà Roger Federer. Il tennista serbo, infatti, non solo insegue l’ottavo successo a Wimbledon, record detenuto dal fenomeno svizzero, ma anche il quinto consecutivo, impresa compiuta dallo stesso Federer e da Bjorn Borg.

Gli esperti Sisal vedono Nole Djokovic favoritissimo a 1,65 per la conquista del torneo: Djoker, se si esclude il ritiro nel 2017, non perde sui prati londinesi dal giugno del 2016 quando venne eliminato da Sam Querry nel terzo turno. Il principale antagonista del tennista di Belgrado è Carlos Alcaraz che, a Wimbledon, ha come miglior risultato il quarto turno dello scorso anno quando venne sconfitto da Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo punta a diventare il terzo spagnolo della storia a vincere il torneo dopo Manolo Santana e Rafa Nadal. L’impresa di Alcaraz si gioca a 4,50.

Il podio dei favoriti è completato da Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il tennista azzurro vuole dare una svolta a una stagione contornata di alti e bassi. Vincere Wimbledon è il sogno di ogni tennista ma Jannik vuole arrivare lì dove nessun italiano è mai arrivato: un sogno, quello del tennista di San Candido, che pagherebbe 16 volte la posta. Stessa quota per Daniil Medvedev che con l’erba londinese ha poca confidenza visto che non è mai andato oltre il quarto turno, come accaduto nel 2021.

Il russo è in grande forma come dimostrano i cinque tornei vinti finora e vuole regalarsi il secondo Slam della carriera dopo gli US Open di due anni fa.

