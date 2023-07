Tennis. Berrettini, a Wimbledon, cerca riscatto con Sonego Arnaldi e Cecchinato a caccia del secondo turno su Sisal.it

Il torneo di tennis più prestigioso e iconico del mondo, Wimbledon, prende il via ufficialmente e con esso i sogni dei tennisti azzurri, sospesi tra conferme e riscatti. Sicuramente Matteo Berrettini fa parte di quest’ultima categoria e prova a dare un senso a questa stagione finora avara di soddisfazioni in un torneo che, due anni fa, lo vide protagonista fino alla finale sconfitto solo da Novak Djokovic. Il tennista romano inizia il suo percorso sull’erba londinese nel derby tricolore contro Lorenzo Sonego, in buona forma e favorito nel match di domani: Sonego, secondo gli esperti Sisal, è dato vincente a 1,48 contro il 2,50 di Berrettini. La sfida di Wimbledon è la terza a livello pro tra i due azzurri e, curiosamente, entrambi i precedenti si sono svolti sull’erba a Stoccarda: lo scorso anno si impose Matteo, quest’anno Lorenzo si è preso la rivincita. È molto probabile che entrambi i tennisti vincano almeno un set, ipotesi offerta a 1,45, e così il risultato esatto di 3-1 si gioca a 4,00 per Sonego mentre si sale a 6,50 per Berrettini. Chi uscirà vincitore dal derby sfiderà uno tra De Minaur e Coppejans.

Domani ci sarà l’esordio anche di Matteo Arnaldi che affronta, da favorito, Roberto Carballes Baena. L’italiano è in quota a 1,42 contro il 2,80 del tennista di Tenerife. La sfida di domani è la prima tra i due con il successo di Arnaldi, per 3-0, è offerto a 3,25 mentre lo stesso risultato esatto ma in favore di Carballes Baena si gioca a 8,50.

Decisamente diversa la situazione di Marco Cecchinato che incrocia il cileno Nicholas Jarry nel primo turno dello Slam britannico. Il numero 28 del mondo appare strafavorito a 1,04 mentre l’impresa del trentenne palermitano pagherebbe 10 volte la posta. Al secondo turno li aspetta il vincente tra Kubler e Humbert.

PressGiochi