Tennis. Berrettini a caccia della doppietta al Queen’s

È stato un martedì nero per le teste di serie al Queen’s di Londra. Il prestigioso torneo di tennis sull’erba, che fa da apripista a Wimbledon, ha visto cadere quattro dei favoriti in gara a cominciare dal numero 1 del torneo, Casper Rudd, eliminato dalla wild card Ryan Peniston. Fornisce invece una prova di forza Matteo Berrettini che vince facilmente in due set contro uno specialista dell’erba come Daniel Evans. L’azzurro, campione in carica del torneo, dopo la vittoria a Stoccarda punta deciso a confermare il titolo conquistato lo scorso anno. Impresa alla portata di Berrettini visto che gli esperti Sisal lo vedono come favorito numero 1 con una quota di 3,50. La doppietta al Queen’s non viene centrata da sei anni quando Andy Murray centrò la quarta e quinta vittoria stabilendo il record di successi nel torneo.

Il primo rivale del tennista romano è Marin Cilic, attuale numero 17 del mondo, che sull’erba londinese ha vinto nel 2018. Il tennista croato basa molto del suo gioco sulla battuta, esaltata ancora di più dalla superfice veloce del Queen’s. Dopo aver sofferto al primo turno contro l’inglese Broady, Cilic pare essersi scrollato di dosso qualche incertezza e cerca la seconda vittoria sull’erba inglese, impresa offerta a 4,00.

Il podio dei favoriti è completato dal bulgaro Grigor Dimitrov che all’esordio ha eliminato Cameron Norrie, idolo di casa e finalista lo scorso anno. Il bulgaro, vincitore su questi campi nel 2014, quest’anno ha come miglior risultato le semifinali a Montecarlo sulla terra. Dimitrov, oggi numero 22 del ranking ATP, cerca di scalare posizioni anche in vista del prosieguo della stagione. Il trionfo del tennista di Haskovo si gioca a 7,50.

