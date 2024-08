Tennis. Alcaraz favorito agli US Open, Djokovic e Sinner inseguono Jannik re di New York a 4,00 su Sisal.it

La stagione del tennis si avvia verso la parte finale del 2024 e, da lunedì, prenderà il via il quarto e ultimo Slam dell’anno, gli US Open. Sul cemento di New York scenderanno in campo i migliori del mondo con Carlitos Alcaraz che si presenta al via come l’uomo da battere. Il fenomeno spagnolo, campione a Flushing Meadows 2 anni fa, punta a centrare il terzo Slam stagionale, un’impresa ampiamente nelle sue corde secondo gli esperti Sisal che lo vedono vincente a 3,00. Carlitos sogna di avvicinare Sinner in cima alla classifica mondiale me, per farlo, non deve perdere punti preziosi visto che lo scorso anno si fermò in semifinale.

Alle spalle di Alcaraz si piazza il 4 volte vincitore degli US Open, e campione in carica, Novak Djokovic. Il tennista serbo, vincente a 3,25, cerca non solo il Major numero 25 in carriera ma prova ad agganciare tre mostri sacri come Roger Federer, Pete Sampras e Jimmy Connors a quota cinque trionfi. Da un primato positivo a uno negativo da evitare: Nole, infatti, dal 2018 a oggi ha sempre vinto almeno una prova dello Slam mentre quest’anno è ancora a bocca asciutta.

Il podio dei favoriti è completato dal numero 1 del mondo, Jannik Sinner. Il campione italiano, reduce dalla vittoria nel Masters 1000 di Cincinnati ma anche da un periodo non facile, si presenta a New York con l’obiettivo si chiudere al meglio la stagione e incrementare il vantaggio in classifica sui due rivali. Lo scorso anno, Jannik si fermò al quarto turno, eliminato in un match infinito da Zverev, e avrà dunque meno punti da difendere rispetto ad Alcaraz, dalla sua parte di tabellone, e Djokovic. Il successo di Sinner si gioca a 4,00.

Il resto degli aspiranti al trono degli US Open parte lontanissimo dai Big Three a cominciare da Sascha Zverev, offerto a 16, al pari di Daniil Medvedev, finalista lo scorso anno, ma vincitore nel 2021 quando impedì a Djokovic di centrare il Grande Slam.

PressGiochi