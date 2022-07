Tennis. Alcaraz, ad Umag, deve fronteggiare la marea azzurra

La testa di serie numero 1 al torneo di Umag farà il suo esordio questa sera e le attenzioni saranno tutte per lui. Carlos Alcaraz è il grande favorito sulla terra rossa croata, essendo il campione in carica del torneo, e punta con decisione a confermare il titolo. Gli esperti Sisal lo indicano come grandissimo favorito alla vittoria finale vista la quota di 1,70.

Alle spalle del numero 5 della classifica ATP di tennis si fa però largo la marea azzurra. Sono infatti ben cinque gli italiani ancora in tabellone, sui dodici giocatori rimasti in gara. Il più accreditato al successo finale è, naturalmente, Jannik Sinner, numero 10 del mondo e seconda testa di serie a Umag. Il tennista di San Candido, già cinque tornei in bacheca, sogna il primo trionfo sulla terra rossa, impresa che si gioca a 4,00.

Più staccati, ma non certo battuti, gli altri azzurri in corsa. A cominciare da Lorenzo Musetti, fresco vincitore ad Amburgo dove ha piegato proprio Carlos Alcaraz. Il toscano oggi se la vedrà nel derby tricolore contro Marco Cecchinato, vincitore su questi campi nel 2018. La vittoria nel torneo di Musetti è offerta a 12, quella di Cecchinato pagherebbe 33 volte la posta, stessa quota di Giulio Zeppieri e Franco Agamennone gli ultimi due italiani in lizza.

PressGiochi