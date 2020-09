Tecnalis amplia la sua gamma di contenuti siglando una partnership con WorldMatch

Tecnalis amplia il proprio portafoglio e continua a essere leader nel mercato di lingua spagnola dopo aver firmato con la società italiana e uno dei più antichi fornitori del settore, WorldMatch.

La piattaforma di gestione con sede in Spagna, Alira, gode di un forte riconoscimento e fiducia con gli operatori europei e latinoamericani, grazie alla sicurezza, affidabilità e flessibilità della piattaforma. Alira offre agli operatori una crescita sostenuta e soddisfa sempre le esigenze di ogni casinò e mercato. Tecnalis è stata scelta da rinomati operatori in Spagna, Colombia, Perù, Paraguay e ha progetti in corso con operatori in Messico, Argentina e Caraibi.

La collaborazione con WorldMatch è un buon esempio dell’intenzione di Tecnalis di offrire agli operatori contenuti di alta qualità. Con questa integrazione, WorldMatch aumenterà la sua presenza in America Latina e Tecnalis avrà a sua disposizione oltre 200 giochi premium, inclusi i ben noti titoli “Banana King” e “Book of Pharaon”.

Alejandro Serrano Zaera, COO di Tecnalis, ha dichiarato: “Questa partnership con WorldMatch significa che Tecnalis è ancora sulla buona strada per diventare la piattaforma di gestione leader nel mercato. WorldMatch offre contenuti di qualità, supportati da un buon design e un ottimo team tecnico. Questa partnership porta vantaggi a entrambe le società e rafforza la nostra crescita nel mercato di lingua spagnola”.

Andrea Boratto, CEO di WorldMatch, commenta: “Siamo molto orgogliosi della nostra collaborazione con Tecnalis, che ci dà l’opportunità di raggiungere nuovi giocatori attraverso la loro piattaforma, ben nota per il mercato spagnolo e latino. Siamo fiduciosi di poter rafforzare e promuovere il nostro marchio in queste aree grazie a questa forte partnership e alla strategia comune sviluppata con loro. WorldMatch è leader nel settore e la scelta del catalogo dei prodotti di WorldMatch arricchisce la gamma di contenuti disponibili e aumenta l’attrattiva per i giocatori”.

PressGiochi