Tax credit videogiochi, online i decreti con nuovi riconoscimenti

Dal Mic arriva il via libera sulle opere con valore culturale, i beneficiari del credito d’imposta teorico, le richieste definitive di credito d’imposta e la nazionalità italiana dei giochi

Pubblicato sul sito del ministero della Cultura un nuovo pacchetto di decreti direttoriali del 28 e 29 aprile 2025, sul credito d’imposta destinato al settore “Videogiochi”. Un primo decreto, (n. 1605/2025), riguarda le opere che hanno ottenuto il riconoscimento del valore culturale con il punteggio minimo di 70 punti, necessario per accedere alla misura di favore. Il Mic avvisa che all’esito dell’istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti, sarà reso noto, con successivo decreto, l’importo teorico spettante ai progetti.

Il secondo decreto direttoriale pubblicato (n. 1651/2025) contiene l’elenco delle opere e delle imprese beneficiarie con il relativo credito teorico spettante. Si tratta degli esiti dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste preventive di ammissione al credito sui videogiochi, pervenute nella sessione aperta il 13 dicembre 2024. La pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito (utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a tale comunicazione) per cui non saranno inviate Pec individuali.

Il terzo decreto direttoriale (n.1652/2025) contiene l’esito dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste definitive (a consuntivo) del bonus sulla produzione di videogiochi di nazionalità italiana. Anche questa pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, per cui non seguiranno ulteriori Pec. Inoltre, sono escluse dal decreto le domande con istruttoria in corso.

Pubblicati, infine due decreti (n. 1654/2025 e n. 1653/2025) sul riconoscimento della nazionalità italiana definitiva e provvisoria riconosciuta ai videogiochi indicati nelle apposite tabelle. Come ricorda Fiscooggi.it, il riconoscimento non riguarda le opere con istruttoria non ancora conclusa.

PressGiochi