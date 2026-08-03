Tax credit videogiochi: nuovi elenchi di beneficiari

Pubblicato sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura un pacchetto di decreti direttoriali, che dispone l’accesso a diverse tipologie di crediti d’imposta per il settore dei videogiochi.

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Emessi due decreti anche per il settore dei videogiochi.

Come riporta Fiscooggi.it, con due avvisi separati sono stati pubblicati: il decreto sulla nazionalità provvisoria e definitiva dei videogiochi e il decreto relativo all’esito dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste definitive (a consuntivo) di credito d’imposta pervenute per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana.

A seguire i decreti direttoriali in formato pdf contenenti l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta:

Regole per tutti

Le pubblicazioni rappresentano comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta o della nazionalità italiana, di conseguenza non è previsto l’invio a mezzo Pec di notifiche individuali. Inoltre, i decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è in fase di lavorazione, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità sul sito internet della direzione generale Cinema e Audiovisivo.

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