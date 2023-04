Tax Credit Videogiochi: le opere che incassano il bonus

Sono pubblicati sul sito del ministero della Cultura il decreto direttoriale con l’elenco dei videogames ai quali è riconosciuto il valore culturale in base ai criteri stabiliti dalla procedura

Novità dal sito web della Dg Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura (Mic). Definito l’elenco delle opere delle imprese di produzione di videogiochi che hanno ottenuto il riconoscimento del valore culturale con il punteggio minimo di 70 punti e sono ammesse al “Tax credit videogiochi”. Con successivo decreto direttoriale, una volta terminata l’istruttoria con la verifica degli ulteriori requisiti, sarà definito l’effettivo riconoscimento del bonus alle imprese.

Pubblicati, inoltre, i decreti sulla spettanza dei crediti d’imposta ed eleggibilità culturale del 17 aprile 2023 che costituiscono, fra l’altro, comunicazione di riconoscimento del beneficio. Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo da tale comunicazione.

I decreti pubblicati, nel dettaglio, – si legge su Fiscooggi.it – riguardano l’ammissibilità delle richieste relative al credito d’imposta per la produzione cinematografica, per le opere di ricerca e formazione, per la produzione tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere, per quelle relative alla distribuzione nazionale, per la produzione tv/web e per gli investitori esterni. Per le richieste relative all’eleggibilità culturale e per le richieste definitive di credito d’imposta pervenute per le industrie tecniche.

Di seguito i decreti del 17 aprile siglati dal direttore della Dg Cinema e audiovisivo:

PressGiochi