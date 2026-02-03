Newsletter

03 Febbraio 2026 - 10:21

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Tax credit videogiochi e cinema: nuovi elenchi di beneficiari dal Mic

La direzione generale Cinema e Audiovisivo chiarisce che le richieste ancora in istruttoria saranno incluse in provvedimenti successivi sul sito istituzionale

03 Febbraio 2026

Share the post "Tax credit videogiochi e cinema: nuovi elenchi di beneficiari dal Mic"

Stampa pagina

Disponibile sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura un nuovo pacchetto di decreti direttoriali che riguardano la fruizione di crediti d’imposta. Gli ambiti interessati sono quelli i videogiochi e l’industria cinematografica.

Videogiochi
Una coppia di decreti interessano i videogiochi. Nello specifico, riporta Fiscooggi.it, il decreto direttoriale del 30 gennaio, annunciato come di consueto da un avviso online, riguarda l’esito dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste definitive (a consuntivo) di credito d’imposta pervenute per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana. Il decreto è il seguente:

Un secondo avviso riguarda il decreto direttoriale della nazionalità italiana provvisoria e definitiva dei videogiochi. A seguire l’elenco dei beneficiari:

Gli elenchi completi dei beneficiari del riconoscimento, provvisorio e definitivo, sono disponibili anche nella pagina “Attività amministrative – Nazionalità italiana delle opere” del sito istituzionale cinema.cultura.gov.it

Regole comuni
La Dgca precisa che i decreti non includono le richieste per le quali l’istruttoria risulta ancora in fase di definizione. Tali domande saranno oggetto di successivi decreti direttoriali, che verranno pubblicati con le medesime modalità sul sito istituzionale.

 

PressGiochi

Leggi anche

Paesi Bassi: il nuovo governo propone di abolire la pubblicità al gioco

Ulis, oltre 920mila eventi monitorati nel 2025: alert in crescita e focus su calcio, basket e competizioni giovanili

Regno Unito, BGC: “La pubblicità al gioco legale è in continua diminuzione”

Piemonte: ecco il testo del pdl del M5S contro il gioco d’azzardo patologico che chiede di tornare al ‘modello 2016’

Tax credit videogiochi e cinema: nuovi elenchi di beneficiari dal Mic

Regione Calabria, stanziati 4 milioni di euro per il contrasto al gioco d’azzardo patologico

Cosenza: controlli in 83 sale giochi ed erogate sette sanzioni per oltre 46mila euro

ADMIRAL Pay annuncia una nuova partnership con DomusBet

Totocalcio, palinsesto del concorso n°7 del 7 febbraio 2026 – 9 febbraio 2026

Data room Astro, nella Asl di Rieti 30 persone seguite nel 2024 per disturbo da gioco d’azzardo

Serie A. Bologna – Milan: per entrambe vietato sbagliare. Su Sisal.it avanti i rossoneri, a 2,15

Le licenze maltesi scricchiolano: illegalità significa risarcimento?

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy