Tax credit videogiochi e cinema: nuovi elenchi di beneficiari dal Mic

La direzione generale Cinema e Audiovisivo chiarisce che le richieste ancora in istruttoria saranno incluse in provvedimenti successivi sul sito istituzionale

Disponibile sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura un nuovo pacchetto di decreti direttoriali che riguardano la fruizione di crediti d’imposta. Gli ambiti interessati sono quelli i videogiochi e l’industria cinematografica.

Videogiochi

Una coppia di decreti interessano i videogiochi. Nello specifico, riporta Fiscooggi.it, il decreto direttoriale del 30 gennaio, annunciato come di consueto da un avviso online, riguarda l’esito dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste definitive (a consuntivo) di credito d’imposta pervenute per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana. Il decreto è il seguente:

Un secondo avviso riguarda il decreto direttoriale della nazionalità italiana provvisoria e definitiva dei videogiochi. A seguire l’elenco dei beneficiari:

Gli elenchi completi dei beneficiari del riconoscimento, provvisorio e definitivo, sono disponibili anche nella pagina “Attività amministrative – Nazionalità italiana delle opere” del sito istituzionale cinema.cultura.gov.it

Regole comuni

La Dgca precisa che i decreti non includono le richieste per le quali l’istruttoria risulta ancora in fase di definizione. Tali domande saranno oggetto di successivi decreti direttoriali, che verranno pubblicati con le medesime modalità sul sito istituzionale.

PressGiochi