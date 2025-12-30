Tax credit cinema e videogiochi: nuova tornata di beneficiari

Online sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura un pacchetto di decreti direttoriali, che dispongono l’accesso a diverse tipologie di crediti d’imposta per il settore del cinema e dei videogiochi. I decreti – riporta Fiscooggi.it – non contengono le domande per le quali l’istruttoria è in fase di lavorazione, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità

Videogiochi

Pubblicati, con due avvisi separati, il decreto sulla nazionalità provvisoria e definitiva dei videogiochi e il decreto relativo all’esito dell’istruttoria effettuata sull’ammissibilità delle richieste definitive (a consuntivo) di credito d’imposta pervenute per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana.

A seguire i decreti direttoriali contenenti l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta:

Le pubblicazioni rappresentano comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta o della nazionalità italiana, di conseguenza non è previsto l’invio a mezzo Pec di notifiche individuali. Inoltre, i decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è in fase di lavorazione, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della Direzione generale cinema e audiovisivo.

