Tavolo tecnico As.tro sui nuovi congegni: i punti all’ordine del giorno della riunione dell’11 settembre

Negli ultimi anni i congegni awp hanno fatto registrare numeri in caduta, certificando una grave crisi del prodotto: secondo gli ultimi dati anticipati da CGIA Mestre, dal 2019 al 2024

Negli ultimi anni i congegni awp hanno fatto registrare numeri in caduta, certificando una grave crisi del prodotto: secondo gli ultimi dati anticipati da CGIA Mestre, dal 2019 al 2024 la raccolta delle AWP è diminuita del 30,3% mentre, dal 2023 al 2024, la variazione in discesa è stata del 6%.

Difronte a questi dati, As.tro ha deciso di costituire un Tavolo tecnico che, partendo dall’analisi dei dati e delle cause relative allo stato di crisi del prodotto awp, si ponga come obiettivo quello di elaborare proposte volte a superare queste criticità, anche in vista del prossimo riordino della rete fisica – considerando altresì gli eventuali interventi che verranno posti in essere nelle more della sua definizione – .

Il Tavolo – a cui hanno già aderito quindici aziende – sarà presieduto dal Dott. Armando Iaccarino e coordinato dall’avv.ssa Isabella Rusciano, ed avvierà i propri lavori con una riunione che si terrà a Bologna (Starhotels Excelsior, Viale Pietramellara n.51) il prossimo 11 settembre 2025 alle ore 14.30, con il seguente

Ordine del Giorno:

Introduzione del Presidente. Il tavolo tecnico: costituzione e regole di funzionamento. (avv. Isabella Rusciano). Il tavolo tecnico: oggetto, obiettivi e metodologia. (dott. Armando Iaccarino). A che punto sono i temi del riordino: nuovi apparecchi e misure di sostegno al gioco fisico (dott. Armando Iaccarino). Il tavolo tecnico: presentazione ad Adm (dott. Pietro Ferrara). Agenda dei lavori (Avv. Isabella Rusciano). Conclusioni del Presidente.

PressGiochi