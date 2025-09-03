Newsletter

03 Settembre 2025 - 15:55

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Tavolo tecnico As.tro sui nuovi congegni: i punti all’ordine del giorno della riunione dell’11 settembre

Negli ultimi anni i congegni awp hanno fatto registrare numeri in caduta, certificando una grave crisi del prodotto: secondo gli ultimi dati anticipati da CGIA Mestre, dal 2019 al 2024

03 Settembre 2025

Share the post "Tavolo tecnico As.tro sui nuovi congegni: i punti all’ordine del giorno della riunione dell’11 settembre"

Stampa pagina

Negli ultimi anni i congegni awp hanno fatto registrare numeri in caduta, certificando una grave crisi del prodotto: secondo gli ultimi dati anticipati da CGIA Mestre, dal 2019 al 2024 la raccolta delle AWP è diminuita del 30,3% mentre, dal 2023 al 2024, la variazione in discesa è stata del 6%.

Difronte a questi dati, As.tro ha deciso di costituire un Tavolo tecnico che, partendo dall’analisi dei dati e delle cause relative allo stato di crisi del prodotto awp, si ponga come obiettivo quello di elaborare proposte volte a superare queste criticità, anche in vista del prossimo riordino della rete fisica – considerando altresì gli eventuali interventi che verranno posti in essere nelle more della sua definizione – .

Il Tavolo – a cui hanno già aderito quindici aziende – sarà presieduto dal Dott. Armando Iaccarino e coordinato dall’avv.ssa Isabella Rusciano, ed avvierà i propri lavori con una riunione che si terrà a Bologna (Starhotels Excelsior, Viale Pietramellara n.51) il prossimo 11 settembre 2025 alle ore 14.30, con il seguente

Ordine del Giorno:

  1. Introduzione del Presidente.
  2. Il tavolo tecnico: costituzione e regole di funzionamento. (avv. Isabella Rusciano).
  3. Il tavolo tecnico: oggetto, obiettivi e metodologia. (dott. Armando Iaccarino).
  4. A che punto sono i temi del riordino: nuovi apparecchi e misure di sostegno al gioco fisico (dott. Armando Iaccarino).
  5. Il tavolo tecnico: presentazione ad Adm (dott. Pietro Ferrara).
  6. Agenda dei lavori (Avv. Isabella Rusciano).
  7. Conclusioni del Presidente.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

Formula 1 – Piastri, a Monza, cerca l’ottava sinfonia della stagione

Tavolo tecnico As.tro sui nuovi congegni: i punti all’ordine del giorno della riunione dell’11 settembre

StarCasinò: arriva Gems Bombs and Gold insieme a tre nuove slot

Flutter: Paddy Power diventa partner ufficiale per le scommesse sportive della NFL nel UK e in Irlanda

Unibet sanzionata per aver offerto scommesse sportive non autorizzate nei Paesi Bassi

Emilia Romagna, stanziati 300 mila euro per il contrasto alle dipendenze tra i giovani

Perugia: chiuso esercizio con apparecchi da intrattenimento irregolari

Emilio Fede e quell’azzardo rinnegato “a metà”

Gragnano (NA), sequestrate 20 VLT senza autorizzazioni, sanzioni per oltre 143mila euro

10&Lotto: a Pescara e in provincia di Gorizia premi per 50mila euro ciascuno

Lotto: protagonista la Campania con vincite per oltre 78mila euro

Treviso: slot accese fuori orario e mancato rispetto di divieto pubblicità al gioco, sanzioni per oltre 60.000 euro per una sala giochi

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy