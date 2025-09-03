Tavolo tecnico As.tro sui nuovi congegni: i punti all’ordine del giorno della riunione dell’11 settembre

03 Settembre 2025 - 15:55
Negli ultimi anni i congegni awp hanno fatto registrare numeri in caduta, certificando una grave crisi del prodotto: secondo gli ultimi dati anticipati da CGIA Mestre, dal 2019 al 2024 la raccolta delle AWP è diminuita del 30,3% mentre, dal 2023 al 2024, la variazione in discesa è stata del 6%.
Difronte a questi dati, As.tro ha deciso di costituire un Tavolo tecnico che, partendo dall’analisi dei dati e delle cause relative allo stato di crisi del prodotto awp, si ponga come obiettivo quello di elaborare proposte volte a superare queste criticità, anche in vista del prossimo riordino della rete fisica – considerando altresì gli eventuali interventi che verranno posti in essere nelle more della sua definizione – .
Il Tavolo – a cui hanno già aderito quindici aziende – sarà presieduto dal Dott. Armando Iaccarino e coordinato dall’avv.ssa Isabella Rusciano, ed avvierà i propri lavori con una riunione che si terrà a Bologna (Starhotels Excelsior, Viale Pietramellara n.51) il prossimo 11 settembre 2025 alle ore 14.30, con il seguente
Ordine del Giorno:
