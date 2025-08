Tavolo tecnico As.tro sui nuovi congegni: 11 settembre l’avvio dei lavori

Negli ultimi anni i congegni awp stanno facendo registrare numeri in caduta, certificando una grave crisi del prodotto: secondo gli ultimi dati anticipati da CGIA Mestre, dal 2019 al 2024 la raccolta delle AWP è diminuita del 30,3% mentre, dal 2023 al 2024, la variazione in discesa è stata del 6%.

Di fronte a questi dati, As.tro ha deciso di costituire un Tavolo tecnico che, partendo dall’analisi dei dati e delle cause relative allo stato di crisi del prodotto awp, si ponga come obiettivo quello di elaborare proposte volte a superare queste criticità, anche in vista del prossimo riordino della rete fisica -e considerando gli eventuali interventi che verranno posti in essere nelle more della sua definizione.

Il Tavolo – a cui hanno già aderito tredici aziende- sarà presieduto dal Dott. Armando Iaccarino e coordinato dall’avv.ssa Isabella Rusciano, ed avvierà i propri lavori con una riunione che si terrà a Bologna (Starhotels Excelsior, Viale Pietramellara n.51) il prossimo 11 settembre 2025.

I lavori si svolgeranno in due fasi:

1) la prima sarà incentrata sull’analisi dei possibili interventi, non incidenti sulla struttura degli apparecchi, utili per aumentare la sostenibilità economica e la competitività delle AWP. Interventi che potrebbero essere realizzati prima della conclusione del riordino.

2) la seconda fase riguarderà, invece, le valutazioni su quello che potrà essere il nuovo prodotto AWP all’esito della procedura di riordino.

