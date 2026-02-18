Tavolo tecnico As.tro: il 19 febbraio la ripresa dei lavori su VLT e AWP nel periodo transitorio

Riprendono i lavori del Tavolo Tecnico As.Tro, che tornerà a riunirsi il prossimo 19 febbraio per dare seguito alle attività illustrate nel corso dell’ultima Assemblea degli iscritti.

Il Tavolo avvia ora una nuova fase operativa concentrata su due direttrici principali, entrambe strategiche nel contesto dell’attuale riordino del gioco terrestre.

La riunione del 19 febbraio sarà dedicata allo sviluppo di:

Interventi sulle VLT – Analisi delle criticità del comparto e valutazione di possibili interventi tecnici e regolatori volti a garantire sostenibilità economica, adeguamento tecnologico e stabilità della rete. Proposte per le AWP nel periodo transitorio – Elaborazione di misure applicabili nella fase che precederà l’introduzione dei nuovi congegni e delle nuove regole tecniche, al fine di sostenere la competitività del prodotto e accompagnare il sistema verso la nuova configurazione normativa.

Tali attività si inseriscono in un quadro istituzionale più ampio: le nuove specifiche tecniche e l’architettura dei futuri apparecchi sono infatti al centro del tavolo di confronto attivato da ADM e Sogei, al quale partecipa anche una rappresentanza di tecnici espressione del Tavolo As.Tro, che contribuirà ai lavori con proposte e approfondimenti maturati all’interno del confronto tra le aziende del settore presenti al Tavolo.

Nel corso del prossimo Direttivo As.Tro, previsto per il 4 marzo, verrà poi fornito un aggiornamento puntuale sullo stato di avanzamento dei lavori del Tavolo Tecnico e sui risultati e obiettivi raggiunti fino ad ora, così da garantire piena informazione e condivisione all’interno dell’Associazione.

In una fase destinata a ridisegnare l’assetto del gioco pubblico terrestre, il Tavolo Tecnico As.Tro prosegue quindi il proprio percorso come sede qualificata di elaborazione tecnico-industriale, con l’obiettivo di portare al confronto istituzionale proposte strutturate e condivise da una parte largamente rappresentativa del mercato.

